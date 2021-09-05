"Была в коме": муж просит молиться за Анастасию Макееву

Четвертый муж Анастасии Макеевой сообщил жуткие подробности госпитализации своей новой избранницы. Фото: Instagram

Анастасия Макеева после свадьбы с многодетным отцом Романом Мальковым подверглась жесточайшей травле. Более того, бывшая жена Малькова набросилась на актрису с обвинениями. Женщины бурно выясняли отношения и делили мужчину в эфире скандальных шоу. Они даже подрались на глазах достопочтенной публике. Похоже, все это не прошло для актрисы даром. Она не вылезает из больниц и даже была в коме.

Четвертый муж Анастасии Макеевой сообщил жуткие подробности госпитализации своей новой избранницы. Роман Мальков в красках описал, что именно произошло с его благоверной, удовлетворив живой интерес подписчиков. "Постоянные «скорые», потеря голоса! И сейчас в очередной раз была вызвана «скорая», в этот раз увезли в срочном порядке в больницу! Она под капельницей! Что дальше - не известно! Только молиться за нее! Настя уже была в коме, и ее чудом спасли!", - огорошил он шокирующей правдой.

Роман Мальков в красках описал, что именно произошло с его благоверной. Фото: Instagram

После чего внезапно набросился на Андрея Малахова, в эфир к которому он и его жена не раз приходили. Мальков пригрозил телеведущему судом. "Я официально заявляю, что если выходит передача «Прямой эфир с Малаховым», которую снимали, где ложная информация и упоминают имя и фамилию моей жены, то подаю на передачу в суд, так же на СМИ, которые продолжат травлю и тем самым нанося непоправимый вред ее здоровью и физическому состоянию! Не дай Бог, с Настей, что-то случится!", - сокрушается многодетный отец.

Ранее он заявил, что состояние любимой жены его пугает. Ради хорошего самочувствия благоверной он готов прекратить все конфликты с экс-избранницей Светланой. "Друзья, жизнь под прицелом… Состояние Насти меня не на шутку пугает. Я официально заявляю, что прекращаю все перепалки и споры с бывшей женой, теперь общение будет только через адвокатов. Надеюсь на здравый смысл и эмоциональную устойчивость Светланы. Моя жена в очень сложном положении и ради нее я полностью перехожу на режим созидания", - сказал, как отрезал, строитель.