Министр нефти и природного газа Индии посетил судоверфь «Звезда»

Судостроительный комплекс в Приморском крае строит консорциум инвесторов. Фото: пресс-служба «Роснефти»

Делегация во главе с Министром нефти и природного газа, Министром строительства и городского хозяйства Индии Хардипом Сингх Пури посетила судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в городе Большой Камень Приморского края. Вице-президент «Роснефти» по информатизации, инновациям и локализации Андрей Шишкин рассказал о работе ключевых объектов предприятия и ознакомил делегацию с ходом развития судоверфи и ее ключевыми объектами.

В ПОРТФЕЛЕ УЖЕ 12 ТАНКЕРОВ

Напомним, судостроительный комплекс в Приморском крае строит консорциум инвесторов во главе с «Роснефтью» по поручению президента РФ. В продуктовой линейке «Звезды» танкеры, газовозы, буровые платформы, суда ледового класса, в том числе, самые мощные в мире атомные ледоколы «Лидер». На сегодня в портфеле ССК «Звезда» – 12 танкеров типа «Афрамакс», 10 из них – по заказу АО «Роснефтефлот» («дочка» компании «Роснефть»). В настоящий момент в цехах и на стапеле предприятия изготавливаются и собираются шесть танкеров типа «Афрамакс».

Сотрудничество России и Индии развивается во многих отраслях - энергетической, судостроительной, космической, сельскохозяйственной и других.

«В 2019 году, когда я приехал во Владивосток для участия в форуме, я заявил о приверженности Индии участвовать в политике по Дальнему Востоку, - напомнил Нарендра Моди в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) 2 сентября. Данная политика является очень важной частью нашего особого и привилегированного стратегического партнёрства с Россией». В этом контексте Моди особо отметил соглашение между «Звездой» и индийской судостроительной верфью Mazagon Dock Shipbuilders Limited, в рамках которого планируется взаимодействие в области гражданского судостроения, в том числе, обмен опытом и лучшими практиками.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШИТСЯ В 2024 ГОДУ

Строительство «Звезды», которое планируется полностью завершить в 2024 году, ведется в две очереди. В эксплуатацию введены объекты первой расширенной очереди: блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док.

Построенные цеха дали возможность, не дожидаясь окончания работ по строительству второй очереди, приступить к постройке ряда судов, в том числе сложнейших танкеров типа «Афрамакс».

В ходе визита индийская делегация осмотрела танкер “Афрамакс”, который был спущен на воду 2 сентября и отбуксирован к достроечной набережной, где будет организован швартовный этап испытаний. Это судно стало вторым в серии из 12 крупнотоннажных танкеров дедвейтом 114 тысяч тонн. Головной танкер «Владимир Мономах» был передан заказчику в декабре 2020 года.

Танкер «Афрамакс» построен на тяжелом открытом достроечном стапеле. Это сложнейшее инженерное сооружение, - один из самых больших стапелей в мире и крупнейший в России. В состав стапеля входят три стапельных дорожки с уникальной самоходной судо-транспортной системой.

На стапеле установлено четыре портальных крана грузоподъемностью 100 тонн, два крана козлового типа грузоподъемностью 320 тонн и кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн, аналогов которому нет на российских верфях. Для сравнения максимальная грузоподъемность кранов, работающих на других российских верфях — всего 500 тонн.

«КАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ» ГОТОВА

В декабре 2020 года со стапеля судоверфи сошло первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса Icebreaker 7 «Катерина Великая». Это головное судно в серии из четырех судов для НК «Роснефть». Участие в его закладке на стапеле принимал президент России Владимир Путин. Параллельно на верфи ведутся работы на трех других судах серии.

Также в периметре ССК «Звезда» был построен «Завод ВРК Сапфир». На площадке завода уже налажено производство винто-рулевых колонок мощностью 7,5 МВт. Винто-рулевые колонки являются ключевым звеном судовой электроэнергетической системы. Разработанная конструкция ВРК обеспечивает высокие ледовые и маневренные качества морских судов в период навигации по Северному морскому пути и рассчитана на эксплуатацию в тяжелых ледовых условиях.

Ввод в эксплуатацию второй очереди предприятия расширит возможности верфи и позволит верфи строить суда и морскую технику без каких-либо ограничений. В состав второй очереди входят: крупнейший в России сухой док и дополнительные производственные цеха полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники.

«СТАТЬ ЛИДЕРАМИ»

Индийские компании много лет являются партнерами «НК «Роснефть», развивая интегральный формат сотрудничества в энергетической сфере – от добычи до нефтепереработки и реализации нефтепродуктов. Среди совместных проектов в России – добычные проекты «Ванкорнефть», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и «Сахалин-1». «Роснефть» также поставляет в Индию углеводороды и является акционером индийской компании Nayara Energy.

«Эти проекты позволили нам стать лидерами инвестиционного сотрудничества России и Индии. Объем взаимных инвестиций в проекты с участием «Роснефти» и индийских партнеров превышает 17 млрд долларов. Это больше половины общего объема накопленных российско-индийских инвестиций к текущему моменту», - заявил Главный исполнительный директор ПАО НК «Роснефть» Игорь Сечин в ходе встречи с Министром Хардипом Пури, состоявшейся 1 сентября. В ходе встречи обсуждались вопросы реализации совместных проектов, развития сотрудничества в области нефте- и газодобычи, нефтепереработки и нефтехимии, реализации углеводородов.