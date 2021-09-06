«Если партия не выставляет наблюдателей, значит ей не важна честность выборов»: «Новые люди» провели Всероссийский форум наблюдателей

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Более 200 сторонников партии «Новые люди» приняли участие во Всероссийском форуме наблюдателей в Москве. По видео-связи в форуме поучаствовали представители более чем половины регионов страны, сообщает пресс-служба партии.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

…В столичном доме культуры «Рассвет» воссоздан интерьер избирательного участка. Здесь есть и урны, и избирательная комиссия. Наблюдатели в режиме реального времени видят ход голосования. В рамках тренинга они отмечают нарушения, учатся их правильно фиксировать. Также наблюдатели могли задать вопросы экспертам — юристам и политологам.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

«Я очень рада, что партия «Новые люди» проводит такие масштабные мероприятия. Прокачивает юридические, психологические и многие другие навыки наблюдателей, - открыла форум сторонница партии и телеведущая Елена Летучая. - Большие дела начинаются с маленьких шагов. Работа каждого наблюдателя станет серьезным вкладом в легитимность и чистоту проведения выборов».

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Лидер московского отделения партии «Новые люди» Ярослав Самылин отметил важность обучения даже для наблюдателей с опытом работы. Он связал это с тем, что избирательное законодательство регулярно меняется, а каждый наблюдатель должен понимать свои права и обязанности.

«Если партия не выставляет наблюдателей, значит ей не важна честность избирательного процесса, - прямо говорит Ярослав Самылин. - Нам важна работа, проделанная за эти полтора года. Новые люди намерены наилучшим образом обеспечить защиту своих результатов. Когда вам говорят, что выиграть нельзя, что все предопределено, и власть никогда не отдаст победу новой политической силе – знайте, вас просто обманывают».

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Политик призвал всех сторонников партии принять участие в выборах и наблюдении за ходом голосования. (в наблюдатели можно записаться здесь - newpeople.ru/observer). Всего к Единому дню голосования партия намерена подготовить десятки тысяч наблюдателей, которые уже проходят обучение. Только в Москве Новые люди планируют выставить наблюдателей более чем на 1,5 тыс. избирательных участков.

Напомним, партия «Новые люди» выдвигает в Госдуму как федеральный список, так и кандидатов по одномандатным округам. В федеральной части списка два человека — лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Также кандидаты от партии «Новые люди» баллотируются в заксобрания и городские советы в ряде регионов страны.