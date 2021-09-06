Девочки, не ссорьтесь

Герой Бурковского призван решить женские проблемы. Фото: Кадр из сериала «Медиатор»

Зоя зарезала мужа и после отсидки нанялась горничной в отель.

Маша ребенком сбежала с мальчиком-арабом, из-за чего потеряла в теракте родителей, — а узнав подоплеку, заколола возлюбленного спицей и теперь служит в антитерроре ФСБ.

Марина в детстве соблазнила отчима, чтоб отвадить от него мать, а после — других папиков, монетизируя опыт охоты в психотерапии.

Мать ее Анна преподавала в Академии МВД, но с возрастом перешла с мальчиков на девочек и возглавила нефтяную компанию.

Верин брат соблазнил отцову любовницу, а узнавший о том отец сбросил жену с лестницы насмерть, а после умер сам — сделав детей наследниками формулы опасного психотропа, за которой охотятся хакеры, нефтянка, террористы и ФСБ.

Спросят: а при чем же здесь медиатор?

А медиатор — милицейский переговорщик Павлов, по роду службы в одно касание разводящий террористов на сдачу, самоубийц на отказ, а интересных девок на секс, — а факультативно разбирающий косяки, подставы, истерики и психотеррор вышеназванных дам, которые интересуют сценаристку Анну Козлову куда больше мужчин. Но чтобы не возиться в однополом коллективе травмированных сотрудниц спецслужб и биг-бизнеса, она выдумывает им для спарринга идеального мужчину — умного, внимательного, бесчувственного и потому не выносящего добрым людям мозг своей любовью. Отрадно, что режиссер Аксененко взял на эту роль не адского красавчика типа Данилы Козловского, а отличного артиста Бурковского, прозябавшего прежде на ролях амбициозных неудачников. У Павлова в шкафу есть свой скелет, так что он такой же псих, как и все, только понимает это, а они нет.

Козлова тоже много всякого понимает о себе и других. Пару лет назад она стала лауреатом «Нацбестселлера» за роман «F20» — о сестрах, склонных к суициду, таблеткам и беспорядочному сексу с кем попало, младшую из которых предсказуемо зовут Анютик. Ей знакомы дурдом, подноготная непредсказуемых действий и прикладная типология душевных расстройств. Террористы и суицидники — ее заведомая клиентура, а женщин она считает разновидностью тех и других — видимо, не без оснований. Написанный ею сценарий лучшего сериала-2018 «Садовое кольцо» тоже состоял из предсказуемых, легко манипулируемых мужчин и маниакальных женщин, главные из которых были сестрами. Только тогда на кону был семейный бизнес, а теперь — террор, теневой сегмент всемирной паутины и массовое склонение подростков к суициду. Преступники — женщины, сыщики — тоже женщины, а Павлов — чтоб им и зрителю было нескучно.

Если б этого метросексуала, выгоняющего за порог любящих женщин, придумал мужчина — все было бы ясно с его самомнением, комплексами и скрытыми желаниями, но медиатор — плод фантазии женщины и произносит ее собственные, выношенные в беспорядочных связях и белых палатах слова.

«Суть профессии — в том, что люди проговариваются. Твоя задача — просто слушать».

«Людям не нужен серьезный повод для того, чтобы покончить с собой. В жизни есть два измерения: когда она что-то значит и когда перестает. И переход между ними не такой интересный, как принято считать».

— У него мания преследования. — Вы знаете, кто его преследует? — Вам не понравится. Его преследует ФСБ, как и 90% сумасшедших нашей страны».

«Обычно если что-то кажется — значит, так оно и есть», — эту формулу параллельного сознания, претендующего стать основным, герой повторит четырежды, чтоб лучше зашла.

Финальная словесная дуэль двух офицеров спецслужб, асов манипуляции, один из которых пытается удержать смертницу от самоподрыва, а другой — спровоцировать, — высший пилотаж морального прессинга на нетвердые умы бомбисток и зрителей.

Гарантом качества выступит четверка продюсеров Илоян—Шляппо—Троцюк—Жалинский, заточенных на патологии («Вампиры средней полосы», «Выжившие», грядущий «Контейнер»), и ветеран бизнеса Игорь Толстунов, делавший «Страну глухих» и «Питер FM», когда кое-кто из авторов сериала еще ходил в младшую группу детсада (он с тех пор произвел множество трэша, но, кажется, возвращается в высшую лигу). Режиссер Аксененко в больших свершениях прежде замечен не был, но теперь будет. Женщин в перманентном нервном срыве у него играет не меньший цветник, чем у Озона или Бергмана: Юлия Пересильд, Ирина Старшенбаум, Елена Панова, Марьяна Спивак, Виктория Толстоганова, Дарья Мороз, Анастасия Микульчина и в возрастных ролях — вернувшиеся в бизнес звезды 70-х Евгения Симонова и Анна Каменкова.

А кому кажется, что автор заспойлерил все возможные сюжетные ходы — тот просто Козлову не знает. У ней в одной серии наворотов больше, чем способен слить самый болтливый рецензент.

«МЕДИАТОР»

2021 г.

Реж. Артем Аксененко.