Интеллектуальный пояс России от Дальнего Востока до Калининграда: на ВЭФ обсудили создание университетских кампусов

Создание сети университетских кампусов мирового уровня обсудили на полях Восточного экономического форума, который завершился во Владивостоке. Фото: forumvostok2021.tassphoto.com

Создание сети университетских кампусов мирового уровня обсудили на полях Восточного экономического форума, который завершился во Владивостоке.

- Университет – место, которое 24/7 работает для студентов. Благоустроенный кампус стимулирует научную деятельность студентов и становится центром социального развития отдельных регионов и городов, – отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков, выступая на сессии «Сеть университетских кампусов - интеллектуальный пояс России».

В ближайшие четыре года на создание университетских кампусов правительство направит не менее 36 млрд. рублей. В создание кампусов планируется вложить и частные деньги (федеральные вложения составят не более 60%).

- Мы не мыслим эти кампусы в логике собеса, когда мы берем деньги государственные, строим и потом всю эту инфраструктуру взваливаем на плечи университетов и говорим: «Теперь живите с этим». Нет, мы их строим с многоканальным финансированием, с привлечением частных средств, - пояснил Валерий Фальков.

- ВЭБ.РФ является оператором этого проекта в качестве агента правительства Российской Федерации, и будет помогать структурировать проекты кампусов по модели государственно-частного партнерства и концессионных соглашений. Если посмотреть на масштаб проекта, то это порядка 500 миллиардов рублей инвестиций в создание инфраструктуры, - сказал управляющий директор ВЭБа Михаил Алашкевич, выступая на ВЭФ.

Кампусы мирового уровня планируется строить в рамках нацпроекта «Наука и университеты» в городах, где есть минимум четыре вуза, население - не менее 300 тысяч человек и есть потребность в создании минимум 2,5 тысяч мест проживания для студентов, преподавателей и сотрудников вузов. Из 30 заявок, поступивших из регионов, на данный момент отобраны первые пять проектов строительства кампусов – в Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге. Кроме того, три проекта кампусов обеспечены финансированием – это Москва, Томск и Новосибирск. Еще шесть проектов из 27— Пермь, Иркутск, Самара, Владивосток, Хабаровск, Санкт-Петербург— находятся в высокой степени готовности. Итого, 14 проектов. В целом не менее 30 университетских кампусов мирового уровня появится в России в ближайшие десять лет, в них смогут разместиться свыше 150 тысяч человек.

При создании сети кампусов в России будут отталкиваться от лучших мировых практик. Таковыми являются кампус Венского экономического университета, который реализован по принципу «город в городе» с применением зеленых технологий и smart-управления, а также кампусы в Женеве и польском городе Лодзе.

- Кампусы должны включать три составляющие: образование, науку и инновации, при этом обеспечивать комфортное проживание студентов и содействовать их активному образу жизни, – прокомментировал Валерий Фальков.

Архитектурную концепцию каждого кампуса будут создавать так, чтобы это органично вписалось в городскую среду.

- Кампус может стать точкой притяжения. Там должно быть комфортно каждому жителю региона, но прежде всего, конечно, студенту, - отметил Фальков.

Помимо этого будут учитывать инновационный потенциал и особенности территорий, чтобы обеспечить качественный рост экономики страны за счет синергии научных центров и высшей школы.

- Проекты должны окупаться не только за счет государственных субсидий и бюджетных субсидий. Они должны окупаться за счет коммерческой выручки. Как раз привлечение этих пользователей, возможно, с территории кампуса. Возможно, это будут студенты, преподаватели. Но если правильно интегрировать проект в городскую среду, то это будут другие пользователи, которые будет как раз приносить ту коммерческую выручку, которая позволит снизить нагрузку на бюджет, - отметил первый заместитель генерального директора ВТБ Андрей Киселев.

По оценкам экспертов, проект строительства университетских кампусов принесет не менее 70 млрд. рублей в бюджеты разных уровней в виде одного только подоходного налога.

- Федеральный бюджет получит порядка 50 млрд. рублей налоговых поступлений, - полагает Алашкевич.

Он добавил, что при реализации проекта будет создано около 25 тысяч новых рабочих мест.

- Все эти цифры вместе дают основания полагать, что те прямые эффекты налоговые, которые даст кампус в рамках этого проекта равны по стоимости пяти новым кампусам, которые были бы построены за бюджетные деньги. По сути мы создали эффект для того, чтобы построить новую инфраструктуру еще для развития университетов и вузов, - отметил Алашкевич.

Одна из целей создания кампусов - прекращение бегства талантливой молодежи за рубеж.

- Мы должны привлечь сюда лучшие таланты со всего мира. Тот один процент талантов, который способен выбирать лучшие университеты, он должен выбирать лучшие российские университеты и дальше оставаться здесь, в России, — отметил ректор «Высшей школы экономики» Никита Анисимов.

Как ранее заявил премьер Михаил Мишустин, кампусы станут точками притяжения талантливой молодежи со всей России и из-за рубежа.

- Их появление от Дальнего Востока до Калининграда создаст интеллектуальный пояс для развития науки и технологий, а также опережающего экономического роста, — подчеркнул глава правительства.

Как отметил Никита Анисимов, наука и высшее образование начинают осознаваться, как настоящие субъекты формирования экономики.

Одна из первоочередных задач - развитие механизмов управления университетскими кампусами.

- Содержание кампусов и их эксплуатация — это огромный труд и особые компетенции. Мы почему-то думаем, что построить его — это масштабная задача, зато потом все это само собой будет как-то управляться. Нет. Мы следующим этапом в министерстве совместно с нашими коллегами из банков, из институтов развития будем проводить большую работу по подготовке управленческих команд, в том числе с использованием опыта лучших российских университетов по управлению кампусами, - рассказал Валерий Фальков.

- Важный стейкхолдер во всем этом процессе — это сами студенты. Управляющая компания и вообще вся модель управления, о чем говорил Валерий Николаевич Фальков, должна строиться совершенно иным образом. Ведь здесь в части мест проживания, которые станут базой для такого рода кампусов, управляющая компания будет взаимодействовать напрямую со студентами, - добавил Михаил Алашкевич.

Согласно целям национального проекта «Наука и университеты», Россия должна войти в пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях. Напомним, нацпроекты, инициированные президентом Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.