Бриллианты, туризм и поставки газа: о чем российские и индийские инвесторы договаривались на ВЭФ

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Бизнес-диалог «Россия — Индия» состоялся на полях Восточного экономического форума, завершившегося во Владивостоке. Участники дискуссии обсудили возможности российско-индийского сотрудничества и выделили приоритетные направления для дальнейшего инвестирования. Первый раз бизнес-диалог «Россия-Индия» состоялся на ВЭФ в 2017 году, и с тех пор проходит регулярно.

Россия и Индия хотят развивать сотрудничество в разных отраслях. Одни из самых приоритетных - топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и сельское хозяйство.

- Индийские компании инвестировали уже почти 16 млрд долларов в Россию в нефтегазовый сектор. Таким же образом российские компании инвестировали в Индию, может быть, чуть меньше, но примерно такая цифра, - заявил министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури.

Однако, по его словам, объемы поставок жидких углеводородов из России в Индию пока незначительны.

- Я смотрю на это через инвестиции, сотрудничество, которое нужно поднимать. И газа тоже незначительная доля, она должна увеличиваться. Это то, над чем нашим компаниям нужно работать, - заявил Шри Хардип Сингх Пури.

- Те объемы, которые сегодня существуют, — это единицы процента от общей потребности такой страны, как Индия. Этого недостаточно. Поэтому мы должны перейти к другому уровню взаимодействия, налаживанию отношений между компаниями, подписанию не столько деклараций, соглашений, но и к разработке конкретных проектов, - согласился с индийским коллегой министр энергетики Николай Шульгинов.

Он отметил, что у России и Индии много общего.

- Мы выступаем за сбалансированный подход к использованию традиционных и возобновляемых источников энергии. Считаю, что эта позиция поддерживается в том числе нашими партнерами и из Индии. У них «зеленая» повестка обсуждается на самом высоком уровне, производство водорода становится приоритетом в перспективной политике. Мы такое намерение поддерживаем и будем взаимодействовать по всем направлениям, - сказал Шульгинов.

- На протяжении долгих лет Индия и Россия являются не просто стратегическими партнерами, но и странами, у которых совпадает энергетическая доктрина, — отметил заместитель генерального директора по проектному инжинирингу и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро» Сергей Мачехин.

Индия уже давно с интересом приглядывается к Дальнему Востоку. Обработка алмазов, логистика, сельское хозяйство, поставки леса, нефть и газ— все эти сферы крайне привлекательны для индийских инвесторов. Вот и на нынешнем форуме руководители индийских компаний заявили, что заинтересованы в реализации новых проектов на Дальнем Востоке.

- Российский Дальний Восток и Арктика — это очень важные и приоритетные области, потенциал огромен. Коксующийся уголь добывается в этом регионе и поставляется для производства стали в Индии. Сталелитейное производство — одно из самых быстрорастущих, чтобы сохранять конкурентоспособность, нам нужны хорошие поставки коксующегося угля, включая российские поставки, - рассказал чрезвычайный и полномочный посол республики Индия в Российской Федерации Венкатеш Варма Датла Бала.

По его словам, Россия и Индия также имеют огромный потенциал для сотрудничества в туризме и в образовании.

- Еще бриллианты — та область, где мы можем сотрудничать и продолжать развивать наши отношения, - добавил Венкатеш Варма Датла Бала.

- Интереснейшие проекты в России, в которых мы готовы участвовать, — добыча полезных ископаемых. Это колоссальные проекты, которые требуют от России серьезных исследований, ТЭО (технико-экономического обоснования), - отметил генеральный директор ONGC Videsh Limited Алок Кумар Гупта.

- Мы испытываем энтузиазм по поводу тех возможностей, которые мы видим на Дальнем Востоке. Этот регион на радаре делового сообщества и инвесторов Индии. Мы видим огромный ряд возможностей, который предлагает нам регион. Например, проекты по модернизации аэропортов, грузовых терминалов, международных аэропортов. Еще одна привлекательная возможность, которую мы видим — это сельское хозяйство, — заявил в свою очередь президент компании FICCI Удай Шанкар.

В свою очередь Россия заинтересована сотрудничать с Индией в гидроэнергетике.

- У нас есть серьезный портфель заказов в Индии, который мы осуществляем в рамках сооружения новых станций в гидроэнергетике. Установленная мощность новых проектов составляет более 12 тыс. МВт — это серьезный прирост для любой страны. Потенциал Индии еще не очень развит, нам есть к чему стремиться, — отметил заместитель генерального директора по проектному инжинирингу и международному сотрудничеству «РусГидро» Сергей Мачехин.

Еще одно направление сотрудничества водородная энергетика.

- Аспект, который объединяет, — это декарбонизировать мир, сократить выбросы СО2. Самый лучший способ — переходить на чистую энергию. Это необходимое условие, чтобы выполнить все наши задачи по климатическим изменениям. Водород будет играть все более важную роль в будущем экономики, — отметил председатель, управляющий директор GAIL (India) Limited Шри Манодж Джайн.

- Как только мы научимся безопасно транспортировать водород на дальние расстояния, мы изменим полный энергетический ландшафт планеты. С учетом того, что и у России, и у Индии большое количество гидроресурсов, на сегодняшний день гидроэнергетика Индии очень сильно развивается, поэтому самый простой способ получения водорода — из имеющихся водохранилищ в Индии и в России, это прекрасный повод, чтобы меняться технологиями и сделать шаг навстречу друг другу, — полагает Сергей Мачехин.

Одна из тем, которую обсуждали во время бизнес диалога - создание и бесперебойная работа транспортного коридора между двумя странами. Это необходимое условие для роста товарооборота.

- Решающую роль в фактическом увеличении товарооборотов коксующихся углей, в принципе углей для Индии играет реализация проекта «Восточный полигон» — БАМ и Транссиб, потому что сейчас угольная отрасль, «Кузбассразрезуголь» и портовая отрасль готовы к дополнительным объемам, - рассказала директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.