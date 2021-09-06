Кенийка впервые села за школьную парту в возрасте 95 лет

Жительница Кении Присцилла Ситиенея впервые пошла в школу и села за одну парту вместе со своими внуками Фото: Кадр видео

Жительница Кении Присцилла Ситиенея впервые пошла в школу и села за одну парту вместе со своими внуками

- Мне просто хотелось самой читать Библию, - отвечает Присцилла на вопрос - почему она решила пойти в первый класс в столь почтенном возрасте. – Еще своим поступком я хотела показать молодым людям, что учиться никогда не поздно. В моей стране не все имеют возможность получить образование, но возраст - точно не помеха, если вы решили стать умнее.

Присцилла родилась в Кении в 1923 году, когда эта часть Африки была колонией Великобритании. Девушка не смогла получить начальное образование, не умела читать и писать, не знала цифр. Всю жизнь она посвятила домашнему хозяйству и уходу за детьми.

На протяжении многих лет Присцилла была повитухой. Этому она тоже нигде не училась, но у нее был большой опыт – она часто принимала роды у соседских женщин, которые говорили, что у нее - легкая рука.

Закончив трудиться, Присцилла не отправилась на покой, а записалась в первый класс местной школы. Сначала в руководстве учебным учреждением удивились ее заявлению, но затем поняли, что ее желание учиться было искренним.

- Я рассказала, что из-за того, что неграмотна, мне сложно общаться со своей семьей и внуками, ведь я им даже смс-сообщение написать не могу, - объяснила Присцилла.

За парту школьница села вместе со своими внуками. Для тех одноклассников, которые не могли выговорить ее имя, она придумала другое – Гого.

На уроках дети помогают Гого запоминать буквы и цифры, а она водит их в лес, где рассказывает о растениях и их целебных свойствах.