Канадские наркоманы подали в суд на правительство страны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Организация под названием «Канадская ассоциация людей, употребляющих наркотики» (CAPUD) обратилась в суд с иском, в котором обвинила правительство страны в эпидемии передозировок и потребовала полной декриминализации статей, связанных с хранением и продажей запрещенных веществ всех типов.

По утверждению представителей CAPUD, смерти от передозировки наркотическими веществами вызваны тем, что наркозависимым приходится покупать их на черном рынке, где никто не контролирует качество «товара», а также нельзя никого привлечь к ответственности за гибель людей.

«Пришло время декриминализовать наркотики по всей Канаде. CAPUD подает в суд на Канаду, чтобы отменить уголовное наказание за употребление наркотиков», – говорится на странице организации в соцсетях.

На сайте ассоциации сообщается, что все без исключения члены организации (включая правление и персонал) употребляют наркотики, а основной задачей ассоциации, помимо декриминализации запрещенных веществ, является борьба за права наркоманов в современном обществе.

– Мы стремимся уменьшить угнетающие социальные условия, с которыми сталкиваются люди, употребляющие наркотики, и подчеркиваем необходимость их прямого участия в принятии решений государственной политики. Мы фокусируемся на сильных сторонах, талантах и достоинствах наших членов, поскольку мы строим лучшее будущее для людей, употребляющих наркотики.

По сообщениям канадской прессы, исковое заявление рассматривается Минюстом Страны Кленового Листа.