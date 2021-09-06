Израильское общество разделилось на части: там отдают под суд 16-летнего парня, убившего педофила

Прокуратура Израиля предъявила обвинение в преднамеренном убийстве 16-летнему подростку, зарезавшему 42-летнего педофила. Фото: Shutterstock

Прокуратура Израиля предъявила обвинение в преднамеренном убийстве 16-летнему подростку, зарезавшему 42-летнего педофила. По мнению следователей, убийство было тщательно спланировано.

Юный израильтянин, имя которого не раскрывается, решил взять на себя миссию по очистке мира от педофилов – по крайней мере, именно так об этом говорит найденный на его компьютере текстовый файл, созданный вскоре после убийства.

Убитый - Хаим Визман, ранее судимый за педофилию, с ним подросток познакомился в Сети. После недолгого виртуального общения была намечена реальная встреча, ставшая для любителя мальчиков роковой – подросток принес специально купленный нож и пустил его в дело.

Позже юноша стер всю переписку в своем электронном почтовом ящике. Тем не менее, вычислить личность подозреваемого полиции труда не составило.

Вначале подросток полностью отрицал знакомство с убитым, затем пытался рассказать о нападении и попытке изнасилования, а само убийство пробовал представить в виде необходимой самообороны. На вопрос, зачем он принес с собой нож, юноша заявил, что его об этом попросил покойный, якобы занимавшийся резьбой по дереву.

Опытным полицейским не составило труда выяснить правду. Все точки над «i» расставил найденный в компьютере подростка текстовый файл, в котором он рассуждает о моральной подоплеке своего поступка и колебаниях по поводу следующих убийств.

Эксперты предполагают, что суд может проявить снисходительность к несовершеннолетнему преступнику, хотя по закону факт криминального прошлого убитого не считается смягчающим обстоятельством.