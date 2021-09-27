Пересадка волос в Турции стала действительно популярной среди пациентов из России. И на это есть свои причины. Во-первых, пациент получает пересадку волос по самым передовым методикам. Во-вторых, в Турции лучшие доктора с действительно большим опытом (более 15 лет и выше). И самое главное - это цена, которая в разы ниже, чем в российских клиниках.

Если вы собираетесь сделать себе пересадку волос в Турции, мы хотим дать вам 7 ценных советов, которые помогут вам получить действительно качественную услугу.

1. Найдите действительно опытного доктора.

Самое главное в трансплантации волос - это то, кто вам ее будет делать. На что обратить внимание при выборе доктора?

Сейчас очень много специалистов, которые делают пересадку волос. Но для того, чтобы весь процесс от планирования операции до ее завершения прошел идеально - нужен опыт. У каждого человека свои особенности, своя кожа, диаметр волос, тип волос, жесткость волос, и еще десятки параметров, которые нужно знать и соблюдать.

Если вы обратитесь к опытному специалисту, скорее всего он уже работал с вашим типом кожи, типом волос, что сделает вашу пересадку волос прогнозируемо успешной.

Доктор должен иметь медицинское образование, специализацию хирурга, пластического хирурга. Желательно, чтобы специалист был известным, о нем должно быть много информации, отзывов, сертификаты и дипломы, которые вы можете запросить и проверить.

Будьте внимательны. Если клиника скрывает доктора или докторский состав - в такую клинику лучше не обращаться. Вы не знаете кто будет делать операцию. Доверять свое здоровье не понятно кому еще и в чужой стране - не самое лучшее решение.

Если вы еще не выбрали доктора по пересадке волос, советуем обратить внимание на доктора Levent Acar. Он одним из первых занялся пересадкой волос в Турции. Работает с 2007 года. Провел более 20 000 успешных операций.

Именно он стал первым внедрять самые современные методики пересадки волос, которые теперь распространяются по миру. Он и его клиника Cosmedica несколько лет подряд выигрывает престижную награду WhatClinic.

2. Выберите клинику с хорошей репутацией.

Клиника имеет очень большое значение, ведь учреждение обеспечивает вам весь сервис, который вам потребуется до операции, во время операции и в послеоперационный период в течение 12 месяцев, чтобы довести вас до желаемого результата.

Хорошая клиника имеет:

♦ высокий рейтинг на медицинских порталах;

♦ сотни положительных отзывов;

♦ активно ведет социальные сети, показывает свою работу и результаты пациентов;

♦ сайт на русском языке;

♦ есть русскоязычная команда и послеоперационная поддержка клиентов на русском языке.

♦ команда клиники организовывает для вас все пребывание и передвижение по Стамбулу.

Вышеупомянутая Cosmedica входит в топ рейтинга клиник по пересадке волос в Турции. И объективно считается одной из лучших клиник по пересадке волос в Турции. А также, отвечает все тем критериям, которые перечислены выше.

Центр пересадки волос Cosmedica имеет сертификат JCI (Joint Commission International). Это означает высочайшие медицинские стандарты, как в плане технического оснащения, так и в плане безопасности пациентов.

3. По какой методике лучше сделать пересадку?

Есть несколько методик, по которым вы можете сделать пересадку. Самый лучший результат дает пересадка по методике DHI Micro Sapphire (dhi пересадка волос Турция).

Благодаря этой методике вы получите:

♦ никаких швов и шрамов (так как пересадка делается бесшовным методом)

♦ рекордную приживаемость пересаженных волос 99%.

♦ плотность волос до 70 графтов на 1 кв.см.

♦ максимально естественный и натуральный вид.

4. Лайфхак как сэкономить.

Для многих выбор сделать пересадку волос в Турции - очевиден. Вы платите в 2-3 раза меньше, чем в российской клинике, и получаете услугу гораздо лучше по качеству.

Пересадка волос в Турции цены.

Для начала ответ на самый распространенный вопрос - сколько стоит пересадка волос в Турции? На какую сумму мне рассчитывать? Стоимость пересадки волос в Турции начинается от 2100 евро и заканчивается 4000 евро. За эти деньги вы получаете действительно качественную услугу "под ключ".

В пакет "все включено входит":

трансфер, 5* гостиницу на 3 дня с питанием, операцию, медикаменты, набор косметики по уходу за волосами и витаминами на полгода. Плюс каждому пациенту дается официальная гарантия от клиники 10 лет на пересаженные волосы.

5. Договоритесь обо всем на берегу.

Перед выездом в Стамбул у вас должна быть договоренность о: дате прилета, дате операции, дате осмотра после операции, дате вылета назад. Также, вы должны знать стоимость операции и всех расходов. Вы должны обсудить какие могут быть дополнительные платежи.

6. Заранее купите билеты.

Когда вы выбрали дату проведения операции - вы можете покупать билеты. Чем раньше вы купите билеты, тем дешевле они будут.

Обязательно сделайте тесты на коронавирус перед вылетом. Как собраться и подготовится вам подробнее расскажет команда клиники.

7. Следуйте рекомендациям доктора.

После операции вам выдадут распечатки информации по тому, как ухаживать за кожей головы, волосами. Какой требуется уход и какие необходимо соблюдать правила.

Пересадка волос в Турции отзывы

Пересадка волос в Турции цены и отзывы - что говорят пациенты.

Опросив множество пациентов из России, можно сделать следующий вывод: пересадка волос в Турции - это действительно хорошее решение. Если вы выберете опытного доктора, хорошую клинику с достойным сервисом, то вы останетесь довольны.

Вы получите услугу действительно высокого уровня и по хорошей цене.

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Клиника Cosmedica проводит бесплатные консультации для пациентов из России. На консультации доктор посмотрит ваши фото, подберет методику пересадки, рассчитает необходимое количество графтов и стоимость пересадки.

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