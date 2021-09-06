Москвичка познакомилась в Тиндере с успешным криптоинвестором, который развел ее на 103 тысячи рублей

В полицию обратилась девушка, ставшая жертвой мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 32-летняя Светлана В.*, руководитель отдела бронирования одной из туристических компаний Москвы. Девушка сообщила оперативникам, что стала жертвой мошенника. У Светланы хорошая работа и множество друзей, однако личная жизнь девушки никак не клеилась, поэтому она решила зарегистрироваться в приложении для знакомств «Тиндер». Там Света познакомилась с Романом. Парень очень заинтересовал девушку, она решила сходить с ним на свидание. Молодой человек казался Свете серьезным и успешным. Рома рассказывал, что работает в фирме, которая занимается криптовалютными инвестициями. Молодые люди общались и виделись несколько месяцев, однако из романтического ключа, общение перешло в деловой. Роман стал рассказывать Свете о выгоде инвестиций в криптовалюту и предлагать ей заработать на разнице в купле-продаже.

Девушка согласилась попробовать и перевела молодому человеку 100 000 рублей - минимальную сумму для инвестиции, по словам Ромы. Парень обещал, что через 3-4 недели ей вернется доход в два раза больший, чем она вложила. Недели шли, но деньги все не поступали. Света заволновалась о сохранности своих средств и попросила Рому вернуть ее вложения. Парень согласился, но попросил у девушки еще 3000 рублей как комиссию за срочный вывод средств. Света перевела очередную сумму, однако на этом общение с парнем оборвалось. На звонки он не отвечал и редко выходил на связь по сообщениям. Света поняла, что связалась не с серьезным инвестором, а с обычным мошенником и обратилась в полицию за помощью.

«В полицию обратилась 32-летняя Светлана В.* Девушка перевела 100 000 рублей молодому человеку по имени Роман, с которым она познакомилась в Тиндере. Роман обещал удвоить ее вложения на бирже криптовалют, однако не сдержал обещание. Когда потерпевшая потребовала вернуть деньги, парень обманул ее еще на 3 тыс рублей. Общий ущерб от действий молодого человека составил 103 000 рублей.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает нерадивого криптоинвестора, который обманул москвичку Светлану В.* на крупную сумму денег и пропал.

*Имена изменены

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