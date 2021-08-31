Обучение в попкорн-скул, медиавстречи в регионах и публикации в СМИ о добрых делах: портал «Открытые НКО» подвел итоги второго этапа проекта

К "Открытым НКО" уже присоединилось почти 3 тысячи НКО, больше 5 тысяч материалов об их работе вышло в СМИ

О добрых делах нужно говорить громче! Чем больше люди узнают о работе некоммерческих организаций, благотворительных фондов, волонтеров, тем сильнее желаннее присоединиться к ним и тоже помогать другим: поддерживать людей, которые борются с тяжелой болезнью, становиться наставниками для детей-сирот, которым намного труднее остальных найти свою дорогу, опекать брошенных животных, делать чище наши города и многое-многое другое. Благодаря проекту «Открытые НКО» о работе некоммерческого сектора узнают все больше людей в самых разных регионах России. 31 августа команда проекта вместе с его участниками – НКО, благотворительными фондами, волонтерами – провели стратегическую zoom-сессию, на которой подвели итоги второго этапа проекта и обсудили его дальнейшее развитие.

Открытая пресс-служба

— Каждый день НКО творят добрые дела, но в силу разных причин далеко не всегда о них узнает широкая аудитория. У многих нет ресурсов на работу со СМИ, нет навыков написания историй, а у журналистов нет заинтересованности и ресурсов глубоко погружаться в тему. При этом запрос на качественные добрые истории у СМИ очень большой. Наш портал выступает своего рода пресс-службой для некоммерческих организаций. Мы помогаем подружиться СМИ и НКО, чтобы вместе менять наш мир к лучшему, — рассказал о миссии проекта его руководитель Александр Чекшин.

После регистрации на сайте dobro.live представители НКО могут отправить заявку, а выпускающие редакторы доработают ее и предложат региональным и федеральным СМИ в зависимости от информационного повода. За время второго этапа проекта – с 1 марта 2020 по 31 августа 2021 года в различных средствах массовой информации благодаря работе платформы «Открытые НКО» вышло 3400 материалов о работе некоммерческих организаций. Это репортажи о проведенных акциях, социальных проектах, в том числе, поддержанных Фондом президентских грантов, личные истории благотворителей, руководителей НКО, волонтеров, а также тех людей, чья жизнь изменилась благодаря работе НКО.

Среди них, например, публикации фонда «Дорога жизни», который помогает детям-сиротам с тяжелыми заболеваниями из далеких уголков страны: организовывает лечение для них в крупных медицинских центрах, реабилитацию, находит новую семью. Информационная поддержка фестиваля «Кино без барьеров», который уже много лет проводит региональная общественная организация инвалидов «Перспектива». Помощь в освещении Всероссийской акции «Я вернулся, мама», которую весной 2020 года, накануне 75-летия Победы, запустили волонтеры некоммерческой организации «Наш дом – город Грозный». В их руках оказались списки солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны под Грозным и захороненные в братских могилах на территории Чеченской республике. Они не были до этого широко известны, о судьбе многих из этих бойцов их родные не знали. Портал «Открытые НКО» помог с распространением этих списков по СМИ разных регионов и стали случаться чудеса. О судьбе своих героев узнали люди из Бурятии, Кировской области, Свердловской области, Северной Осетии и других уголков страны.

Списки бойцов из Свердловской области, опубликованные на местных сайтах, увидели две девушки – Марина и Полина Усольцевы. Фото: «Наш дом — город Грозный».

— Портал «Открытые НКО» оказал неоценимую поддержку в информационном сопровождении всероссийской патриотической акции «Я вернулся, мама», — отметил Сайпуддин Гучигов, руководитель некоммерческой организации «Наш дом – город Грозный». – Благодаря нашей совместной работе удалось рассказать об акции по всей стране, списки погибших солдат опубликовали многие СМИ в разных регионах, нам стали приходить десятки сообщений от людей, которые долгое время не знали ничего о судьбе своих героев. Акция продолжается. Команда проекта по-прежнему поддерживает нас и помогает освещать ее.

Пресс-завтраки в регионах: мы идем к вам!

Чтобы о проекте и его возможностях узнали как можно больше СМИ и НКО, мы идем на встречи с ними. С марта 2020 года по август 2021-го прошли медиа-встречи в Ростове-на-Дону, Владимире, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Перми и Калининграде. Медиа-встречи проходили в очном формате, также к ним можно было присоединиться онлайн из любого уголка страны. Участников ждала презентация проекта — чем сервис dobro.live полезен медиа и НКО? Кейс-сессия по адаптации материалов к специфике локальных СМИ, нетворкинг-сессия и обсуждение взаимодействия для большей эффективности проекта «Открытые НКО» и другие интересные темы.

Медиа-встреча в Калининграде. Фото: Подгорчук Александр.

Знания со вкусом: «Попкорн-скул»

Летом 2020 года портал «Открытые НКО» провел мастерскую для некоммерческих организаций, волонтеров и журналистов — «Попкорн-скул». Это необычный формат учебы. Во время каждой встречи – всего их четыре — участники смогли посмотреть блок из коротких видео известных журналистов, продюсеров, редакторов, юристов и представителей НКО, и обсудить свои кейсы с коллегами по сектору: поделиться опытом, рассказать об успехах или неудачах своих социальных кампаний, попросить помощи или информационной поддержки. А чтобы беседы были не только интересными, но и вкусными, мы угощаем всех гостей и участников хрустящим попкорном.

Экспертами «Попкорн-скул»- 2020 стали руководитель Школы краудфандинга на портале «Planeta.ru» Егор Ельчин, Ашот Караханян, создатель и ведущий телепрограммы «Активная среда» на ОТР, Опытный оратор Алена Быкова, главный редактор одного из крупнейших порталов о благотворительности и жизни российских НКО «Агентство социальных инициатив», руководитель направления по связям с общественностью благотворительного фонда «Дети-бабочки» Кристина Селезнева и многие другие.

Все выступления экспертов можно посмотреть на портале «Открытые НКО» в разделе «Лекторий» – это советы о том, как работать со словом, с фото, с соцсетями, о секретах публичных выступлений, юридических аспектах работы СМИ и НКО и многом другом, что будет полезно в работе некоммерческих организаций.

Фото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ. Сотрудники проекта «Открытые НКО» по приглашению Ресурсного центра поддержки НКО при Общественной палате Амурской области выступили экспертами в образовательном проекте для некоммерческих организаций Амурской области «Обучающая среда». Амурские НКО научились писать пресс-релизы, находить интересные инфоповоды, снимать фото, готовить материалы «под ключ», выстраивать взаимоотношения со СМИ и не только.

Говорим и показываем!

Новый этап проекта – очень серьезный и важный.

— За годы работы проект научил многих специалистов НКО, как писать статьи, как готовить иллюстрации, работать с социальными сетями. Теперь следующий сложный этап развития — научить НКО не только говорить о своих проектах, но и снимать видео, популярность которого растет год от года, — подчеркнул на стратсессии Александр Чекшин. — Мы планируем запустить образовательные программы о том, как нужно правильно снимать видео на смартфон, какими простыми и доступными программами его можно обработать, как брать интервью у героев и волонтеров акций. Видеоконтент охотно берут сетевые СМИ, блогеры, им активно делятся в мессенджерах – это все позволит повысить охват публикуемых новостей, задействовав современные платформы: Телеграм, Инстаграм, Тик Ток. Мы планируем усилить блок наставничества — журналисты будут учить репортерству и съемкам на видео, чтобы в итоге получить в регионах группу подготовленных «социальных репортеров» для Открытых НКО.

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.