Опубликована деловая программа форума Baltic Weekend 2021

9 и 10 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет XXI международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Эксперты обсудят трансформацию коммуникационного рынка, антикризисные коммуникации, социальные инициативы бизнеса, как не потерять смыслы в погоне за трафиком, устойчивое развитие бизнеса, внутрикорпоративную культуру и построение внутренних коммуникаций, профессиональную этику пиарщика, прорывные технологии и эффективные инструменты, а также ключевые вызовы для бизнеса.

Центральными событиями форума станут пленарное заседание и панельные дискусии, в которых примут участие: генеральный директор агентства SPN Communications Андрей Баранников, директор по коммуникациям «Аэрофлота» Михаил Демин, член Общественного совета при Минцифры России Вячеслав Лащевский, креативный директор и совладелец агенства «Восход» Андрей Губайдуллин, председатель правления и основатель консалтинговогог агенства «ЕМ» Том Блэквелл, генеральный директор РБК Николай Молибог, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, старший директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию P&G в Восточной Европе Руслан Ноздряков, партнер-эксперт и директор Boston Consulting Group в России Константин Полунин, директор по развитию сервиса идентификации в экосистеме Х5 Retail Group Евгений Галимский, генеральный директор Silk Road Samarkand Артем Егикян и другие эксперты отрасли.

Со всей программой форума можно ознакомиться на официальном сайте.

В рамках вечерней программы состоится торжественная церемония награждения

лауреатов международной премии по коммуникациям PROBA Awards 2021. Основная задача конкурса — развитие сферы профессиональных коммуникаций и поиск лучших среди специалистов и проектов в отрасли.

Baltic Weekend – крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, объединяющий лучших практиков в области Public Relations, маркетинга и рекламы из России и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций.

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться на форум можно на официальном сайте.

Партнеры форума:

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Генеральный телевизионный партнер: Первый канал – Санкт-Петербург

Генеральный радио-партнер: Business FM

Генеральный мультимедийный партнер: РИА Новости

Генеральный бизнес-партнер: РБК

Генеральный онлайн-партнер: Сноб

Генеральный региональный партнер: Телеканал «Санкт-Петербург»

Официальные информационные партнеры: Эхо Москвы, 1MI, Интерфакс

Информационные партнеры: Аргументы и Факты, Event Live, Congress Time, Эксперт Северо-Запад, Комсомольская правда, InterComm.media, СКАН, PR news, Изолента LIVE

Ассоциации: АКАР, АКМР, АКОС, Ассоциация Менеджеров России, РАСО

Стратегические партнеры: ЦВЗ «Манеж», Effie Russia, Проект 111, Osoka, video2.biz, Гемотест

Возрастная категория форума 18+

Источник информации и фотографий: организационный комитет Baltic Weekend