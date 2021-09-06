Опубликована деловая программа форума Baltic Weekend 2021

9 и 10 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет XXI международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Эксперты обсудят трансформацию коммуникационного рынка, антикризисные коммуникации, социальные инициативы бизнеса, как не потерять смыслы в погоне за трафиком, устойчивое развитие бизнеса, внутрикорпоративную культуру и построение внутренних коммуникаций, профессиональную этику пиарщика, прорывные технологии и эффективные инструменты, а также ключевые вызовы для бизнеса.
Центральными событиями форума станут пленарное заседание и панельные дискусии, в которых примут участие: генеральный директор агентства SPN Communications Андрей Баранников, директор по коммуникациям «Аэрофлота» Михаил Демин, член Общественного совета при Минцифры России Вячеслав Лащевский, креативный директор и совладелец агенства «Восход» Андрей Губайдуллин, председатель правления и основатель консалтинговогог агенства «ЕМ» Том Блэквелл, генеральный директор РБК Николай Молибог, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, старший директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию P&G в Восточной Европе Руслан Ноздряков, партнер-эксперт и директор Boston Consulting Group в России Константин Полунин, директор по развитию сервиса идентификации в экосистеме Х5 Retail Group Евгений Галимский, генеральный директор Silk Road Samarkand Артем Егикян и другие эксперты отрасли.
Со всей программой форума можно ознакомиться на официальном сайте.
В рамках вечерней программы состоится торжественная церемония награждения
лауреатов международной премии по коммуникациям PROBA Awards 2021. Основная задача конкурса — развитие сферы профессиональных коммуникаций и поиск лучших среди специалистов и проектов в отрасли.
Baltic Weekend – крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, объединяющий лучших практиков в области Public Relations, маркетинга и рекламы из России и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций.
Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться на форум можно на официальном сайте.
Партнеры форума:
Генеральный информационный партнер: ТАСС
Генеральный телевизионный партнер: Первый канал – Санкт-Петербург
Генеральный радио-партнер: Business FM
Генеральный мультимедийный партнер: РИА Новости
Генеральный бизнес-партнер: РБК
Генеральный онлайн-партнер: Сноб
Генеральный региональный партнер: Телеканал «Санкт-Петербург»
Официальные информационные партнеры: Эхо Москвы, 1MI, Интерфакс
Информационные партнеры: Аргументы и Факты, Event Live, Congress Time, Эксперт Северо-Запад, Комсомольская правда, InterComm.media, СКАН, PR news, Изолента LIVE
Ассоциации: АКАР, АКМР, АКОС, Ассоциация Менеджеров России, РАСО
Стратегические партнеры: ЦВЗ «Манеж», Effie Russia, Проект 111, Osoka, video2.biz, Гемотест
Возрастная категория форума 18+
Источник информации и фотографий: организационный комитет Baltic Weekend