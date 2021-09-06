Юрий Трутнев: В программу реновации Дальнего Востока войдут все столицы регионов округа

Вице-премьер Юрий Трутнев Фото: Евгения ГУСЕВА

Практические работы по программе реновации городов Дальнего Востока стартует в 2023 году. До этого времени предстоит разработать общую концепцию (к середине 2022 года) и детальные проекты по каждому городу, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев на пресс-конференции, посвященной итогам Восточного экономического форума.

Перечень городов, которые будут участвовать в программе реновации, будет утвержден после совещаний с губернаторами регионов.

- Однозначно в этот перечень войдут все столицы регионов округа. Но будут и другие города, которым необходимо уделить внимание. Обсудим их с губернаторами, примем решения и отправим их на рассмотрение президенту, - сказал Юрий Трутнев, отвечая на вопрос «Комсомольской правды».

В ходе пленарного заседания на ВЭФ Владимир Путин отметил, что реновацию необходимо будет провести в райцентрах Северобайкальск и Тында, играющих важную роль в работе Байкло-Амурской магистрали.

Реновация городов подразумевает не только строительство нового жилья, отметил на пресс-конференции Юрий Трутнев.

- Это и инфраструктура, и транспорт, и создание рекреационных зон. Приведение городов в комфортное состояние для жизни людей, - сказал вице-премьер.

По первой предварительной оценке, проект реновации Дальнего Востока может обойтись в сумму порядка 500 млрд рублей. Однако окончательные оценки будут известны после утверждения конкретных проектов.

Всего на Восточном экономическом форуме было подписано соглашений на общую сумму 3,6 трлн рублей, рассказал Юрий Трутнев. В этом году форум был проведен с соблюдением всех санитарных требований по коронавирусу. В частности, число участников форума было ограничено организаторами в два раза по сравнению с предыдущим форумом, который прошел в 2019 году.