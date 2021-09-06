За фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" можно будет получить статью "экстремизм"

За попытки оправдать фашизм будут судить по всей строгости закона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству в лице его главы Андрея Клишаса поддержал генпрокурора Игоря Краснова, который предложил включить любые проявления "реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности" и "законодательно увековечить память мирного населения СССР, пострадавшего в годы Второй мировой войны". Глава комитета Совфеда отметил, что сенаторы будут прорабатывать все инициативы вместе с экспертами надзорного ведомства.

- Подготовлен законопроект, закрепляющий незыблемость признанных Нюрнбергским международным военным трибуналом принципов международного права, нормативное определение таких понятий, как "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза", запрет реабилитации и пропаганды нацизма. Кроме того, им предусмотрена регламентация правового статуса комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне, - заявил генпрокурор России Игорь Краснов на открытии Международного научно-практического форума "Хабаровский процесс как ключевая точка исторической памяти в условиях современных политических и информационных вызовов".

Отметим, что подобные законы давно приняты в Германии и целом ряде постсоветских стран. Правда, ориентированы они с большим уклоном на декоммунизацию, запрет социалистической, коммунистической и даже российской символики.

Инициатива генпрокурора включить любые проявления "реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности" подразумевает возможность строже судить блогеров типа Навального, которые позволяют себе клеветать на бывших партизан, граждан, чье детство прошло в оккупации и концлагерях, тех, кто восстанавливали города, пострадавшие от налетов фашистской авиации. Хотя, очевидно, что цели у этой "клеветы" иные и носят системный характер.

- Положения действующего закона распространяются только на лиц, погибших при выполнении воинского долга и боевых задач в ходе военных действий, - отметил в своем выступлении Краснов.

Отметим, что прошлой весной в России нашелся десяток недорослей, которые купились на предложения экстремистских сайтов и разместили фотографии Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертный полк онлайн", где граждане России публикуют снимки своих предков, которые одержали Победу в 1945 году. Их осудили по статье "реабилитация нацизма" (статья предусматривает штраф от двух до пяти миллионов рублей и тюремный срок - от года до пяти лет).

Но статей, которые позволяют судить за "экстремизм" гораздо больше: четыре уголовных и четыре административных. Они учитывают экстремистский мотив при совершении хулиганства, вандализма, надругательства над захоронениями, распространением материалов и многих других преступлений, что позволит Следственному комитету и Генпрокуратуре России более гибче и полно реагировать на различные организованные выпады.

Ведь главное тут не величина штраф и срока, а неотвратимость наказания. Важно не оставить без должного наказания различных блогеров и националистов, как в России, так и за рубежом - осужденных за «экстремизм» охотно выдают практически все страны мира.

А осужденных из тех стран, где пока "националистов" не выдают, можно и обождать: за организацию экстремистских сообществ предусмотрено до 12 лет лишения свободы.