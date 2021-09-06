В России в каждом школьном классе появится интернет, а учителей вооружат планшетами

Премьер Михаил Мишустин провел совещание со своими заместителями. Фото: ТАСС

Правительство оперативно проработало все решения для начала единовременной выплаты в 15 тысяч рублей военным. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

- Прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, своевременно их получили, - сказал Мишустин.

С 6 сентября по поручению президента начинаются единовременные выплаты военнослужащим, в том числе курсантам военных училищ, а также сотрудникам правоохранительных органов. С такой инициативой президент выступил на встрече с представителями партии «Единая Россия» в августе. Размер выплат единый - 15 тысяч рублей - и не зависит от званий и должностей.

- Наши военные достойно выполняют свою работу, защищают страну и всех ее граждан. Этот ответственный труд заслуживает самого большого уважения и поддержки, - отметил Мишустин.

На совещании также обсуждали работу "цифрового правительства". Как рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, пользователи "Госуслуг" вскоре получат в своем личном кабинете ко всей медицинской карте. Увидеть можно будет электронные назначения, рецепты, результаты анализов, медицинские исследования.

Шадаев также рассказал, что к 2024 году всех учителей планируется обеспечить современными планшетами с доступом к электронному журналу, а во всех школьных классах должен быть доступ к Интернету. Шадаев также напомнил, что со следующего года школьники старших классов получат возможность бесплатного углубленного изучения языков программирования. Обучение будут проводить в дистанционном режиме или в специализированных центрах.

Мишустин также попросил доложить ему, как исполняется поручение президента о закупке машин скорой помощи и школьных автобусов в регионы.

- Всего по поручению президента в ближайшие четыре года должно поступить не менее 16 тысяч школьных автобусов и 5 тысяч «скорых» в регионы. При подготовке проекта трехлетнего федерального бюджета заложим на это необходимые средства. Ежегодно на закупку школьных автобусов предусмотрим по 10 млрд. рублей, на автомобили скорой медицинской помощи по 6 млрд рублей, - сказал Мишустин.

До конца этого года регионы должны получить не менее 1,6 тыс. автомобилей скорой помощи и свыше 4 тысяч школьных автобусов. На это уже выделено почти 15,5 млрд. рублей.