Сергей Ткаченко: Развитие агломерация — мировой тренд, и в Сибири это возможно

Министр обороны России Сергей Шойгу развил свою идею о возведении новых городов за Уралом. Фото: Shutterstock

Министр обороны России развил свою идею о возведении новых городов за Уралом. Он предложил привязывать это масштабное строительство к существующим местам добычи и переработки полезных ископаемых, чтобы создавать суперсовременные кластеры, которые будут производить суперсовременную продукцию и привлекать людей, желающих профессионально и карьерно развиваться.

«КП обратился за комментарием к бывшему главе НИИ Генплана Москвы, профессору Московского архитектурного института, заслуженный Архитектор Российской Федерации Сергей Ткаченко.

- Предложено строить новые города за Уралом.

- Это все проходили в 20-30-е годы. Не только Магнитку. Кто-то скажет, что более грамотно развивать уже существующие города. И что у любого заброшенного города - есть перспективы развития. Но мало кто захочет связываться с запутанными имущественными отношениями. Легче бросить эти города— и сделать новые на пустом месте . Мне заказывали концепцию города на Каспии, я назвал его Новгород Каспийский. На пустом месте — потому что тут хорошо решаются имущественные вопросы. Жители имеют свои интересы — и эти жители не всегда за то, чтобы массы каких то новых людей к ним приезжали. Ну вот как Москва стала другой, в том числе за счет Новой Москвы.

- А в Сибири претензий не будет?

- Никаких претензий не будет ни от белок, ни от тушканчиков. И нет необходимость внимательно относиться к чьим то требованиям.

Понятно желание все делать по-новому на новом месте — и не зависеть от каких-то условий.

- Назывались конкретные места для строительства, они, в основном в южной Сибири — но там надо будет тянуть ветки снабжения газом, электричеством, водой...

- Ну да. Это всегда дорого. Но наша страна сейчас не в том состоянии, как Россия времен строительства Транссиба. Но его же построили - и вдоль него выросли крупнейшие города!

- Тому проекту понадобились десятки лет..

- Но это быстро и не строится. Вообще, города построить — не велика задача. Но чтобы реально освоить территорию, должна быть концепция ее освоения. Города вокруг месторождений возникали со времен Петра Первого. Надо как в Советское время — ведь западные архитекторы многие питаются нашим опытом, а мы к этому возвращаемся — как увязать все отрасли в кулак. Не только жилье, промышленность, инфраструктура - даже система развлечений должны быть в едином конгломерате.

- Можно ли сегодня проектировать имеющимися в России силами город мечты - или нужно иностранцев привлекать?

- Есть некий уровень, профессиональный,— который сейчас весьма ослаблен. Видим это мы не только по Москве.

- Кто же будет рассчитывать?

- Нарисовать картинку одно, а просчитать — это другое. Это наука. Требуется объединение огромное количества специалистов. Иностранцев приглашать - они нарисуют красивую концепцию и уедут. А нам придется «доделывать».

- Проще все же привязать к уже существующим городам — и создать агломерации?

- Развитие агломераций — это общая тенденция во всем мире. Это проще и грамотней — а также это более справедливо с точки зрения социальной направленности. Когда не с пустого места начинают — легче по многим направлениям.

- Климат при выборе места вторичен?

- Нет, это очень существенный фактор. В северных районах всегда сложнее и архитектурные решения, и эксплуатационные.

- Вы оптимист или пессимист по поводу новых предложений?

- У меня осторожный оптимизм. Когда политический лозунг начнется реализовываться на практике — надеюсь, привлекут настоящих профессионалов в градостроительстве. И начнут не с условного центрального вокзала, а с систем коммуникаций, канализации и очистных сооружений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Красов: Проект Шойгу будет покруче, чем у Столыпина

Министр обороны предложил новое освоение Сибири - что об этом думают эксперты (подробности)