Замглавы Минпромторга Гульназ Кадырова: «У креативных продуктов, которые мы покупаем, должна быть эмоция»

Заместитель министра промышленности и торговли России Гульназ Кадырова Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

ООН объявила 2021 год годом креативной индустрии. Интерес к этой сфере экономики растет все больше. Как и ее вклад в ВВП. Что такое креативная экономика? И как она может способствовать развитию страны? Об этом в студии «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме рассказала заместитель министра промышленности и торговли России Гульназ Кадырова.

ОТРАСЛЬ НА СТЫКЕ ЭКОНОМИКИ, КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

- Креативная индустрия. Этот термин можно услышать все чаще. Объясните, что это такое?

- Насчет этого термина до сих пор идут дискуссии, мы по-разному формулируем это понятие. В общем и целом «креативная индустрия» находится на стыке культуры, экономики и социальных процессов. Если говорить о том, что это такое, то это любой продукт либо услуга, которые созданы творческой мыслью человека.

- Например, айфон можно считать продуктом креативной экономики?

- Конечно. Чтобы создать его, надо было обладать креативным мышлением. При этом некоторые специалисты проводят параллель между словом «креативность» и «творчество». Но креативность - более сложный процесс, нежели творчество. Поскольку творчество предполагает некое вдохновение и результат этого вдохновения. А креативность - она на стыке разных наук может рождаться, путем некой синергии мысли. К примеру, можно какой-то технический процесс применить в абсолютно творческом продукте.

- А если говорить экономическими понятиями?

- То это продукт, в стоимости которого есть большая доля труда человека. И как результат это может быть интеллектуальная собственность. Последние десятилетия многие страны делают акцент на креативности. Это связано в тем, что мы живем в постиндустриальном обществе и понимаем, что ценятся прежде всего человеческие знания. С этой точки зрения потенциал использования экономики знаний и интеллектуальной собственности у нас колоссальный. За этим будущее.

- Какова доля креативной индустрии в экономике и как она меняется?

- Эксперты оценивают долю этой индустрии в экономике России в 4,7 - 4,8% от ВВП. Но в разных городах по-разному. Москва говорит, что у нее это 19%, Санкт-Петербург - 20%. Но единой методики пока нет. Ведь можно оценивать как с точки зрения продукта, который производится, так и с точки зрения профессий людей, которые этим занимаются. При этом темпы роста высокие - около 15% ежегодно. И надо этот потенциал использовать. Эксперты сходятся во мнении, что мы недоиспользуем интеллектуальную собственность. Если ее вовлечь в оборот, мы можем на 5% прирастить наш ВВП. Надо над этим работать.

«МЫ СОВЕРШИМ ПРОРЫВ, ЕСЛИ СОЗДАДИМ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ»

- Какие меры поддержки государство может использовать, чтобы стимулировать этот рост?

- Главное - создать условия для защиты прав интеллектуальной собственности, для легализации людей, которые работают в этом бизнесе. Не секрет, что есть и серый рынок. И надо создавать условия для того, чтобы творческие люди были готовы проявлять себя. Если нам это удастся сделать, думаю, мы совершим прорыв.

- Какие конкретно творческие специальности стоит поддерживать, чтобы получить наибольший эффект?

- Поскольку мы промышленники, мы отвечаем за сферу материального производства. Если говорить о креативной индустрии в целом, это порядка 14 направлений: кино, анимация, IT-сфера, традиционные промыслы. Если вы пройдете по улицам Владивостока, здесь много выставочных пространств, где эта продукция представлена. Нам необходимо сохранять эти традиции, технологии, художественно-стилевые особенности, развивать их и поддерживать.

- Почему?

- Это важно с точки зрения занятости. Ведь обычно такие производства расположены в небольших населенных пунктах, часто на селе. Нам надо их развивать, чтобы у людей была возможность свою творческую мысль реализовывать. Это могут быть площадки, оборудованные для специалистов, которые могут прийти и заняться этим. Это могут быть меры поддержки, направленные на компенсацию части затрат для приобретения сырья. К примеру, если ты изготавливаешь изделия из кости или дерева, то нужно время для обработки. И только потом рождается изделие. Значит, приходится извлекать определенные средства из оборота. У нас есть действующий закон 1999 года, он большей частью направлен на сохранение таких отраслей. В этом году мы вносим туда изменения и будем говорить о развитии, а иногда и возрождении отдельных технологий.

- Тех самых традиционных промыслов?

- Да, к ним есть большой интерес, в том числе у молодых дизайнеров.

- Есть ли деньги под это?

- Да, есть текущее финансирование в федеральном бюджете. Порядка 600 млн рублей ежегодно. В пандемийный 2020 год эта отрасль попала в перечень наиболее пострадавших. В прошлом году было около 800 млн рублей прямых субсидий, плюс 400 млн рублей мы выделили на сохранение рабочих мест, а субъекты привлекли порядка 200 - 250 млн рублей. Плюс налоговые льготы, которые есть: по налогу на добавленную стоимость, транспортному и земельному налогам. А также мы компенсируем страховые взносы на начисление оплаты труда, поскольку они составляют большую долю в общей структуре затрат на производство продукции.

«УНИКАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ НУЖНО УМЕТЬ ПРЕПОДНЕСТИ»

- Приведите, пожалуйста, несколько успешных примеров, когда государственная помощь привела к возрождению того или иного креативного производства?

- У нас есть несколько регионов, которые вошли в пилотные проекты по развитию таких территорий. К примеру, недалеко от Великого Новгорода есть село Крестцы. Там со времен Екатерины Второй находилось производство строчевой вышивки. Некоторое время назад оно угасло. Но пришел инвестор, восстановил производство, создал 150 рабочих мест. Для села это много. А вокруг фабрики создали туристическую зону. И теперь туристы туда с удовольствием приезжают. Для них устраивают мастер-классы и продают современную продукцию, которая хорошо и красиво упакована.

- Комплексный подход.

- Да, потому что многие недорабатывают в этом плане. Не умеют уникальную продукцию, которая у них есть, правильно преподнести и продать. А ведь это тоже капитализация интеллектуальной собственности. Второй проект - из города Дятьково Брянской области. Там была фабрика, которая выпускала хрустальные изделия. Некоторое время назад она обанкротилась. Но опять же пришел инвестор, восстановил ее. И вокруг предприятия тоже сложилась целая история для туристов. В местном храме восстановили хрустальный иконостас, построили красивый музей и торговый центр, где представляют свою продукцию. Есть идея построить хрустальный мост, чтобы молодожены туда приезжали и это стало знаковым для них местом. Если мы вокруг продукта создаем историю, если мы привлекаем туда туристов, создаем инфраструктуру, тогда люди с большим удовольствием туда приезжают, а некоторые даже остаются там жить.

- И работать на удаленке, например?

- Да, потому что сейчас неважно, где ты трудишься. Пандемия показала, что можно жить в глубокой деревне и при этом быть абсолютно востребованным человеком. Но нам надо, чтобы населенные пункты, в которых живут творческие люди, вдохновляли, а у продуктов, которые мы покупаем, была эмоция, которую мы будем переживать. Если продукт либо услуга затрагивают все наши органы чувств, значит, эффект достигнут. Эмоциональный интеллект превалирует последнее время. И это хорошо.