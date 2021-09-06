Участие в проекте «Женская лига» подтвердили топ-50 женщин-лидеров

Фото фонда Росконгресс

Участие в проекте женского студенческого наставничества «Женская лига»подтвердили топ-50 женщин-лидеров из России. Об этом сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, принявшая участие в сессии «Выездная гостиная ЕЖФ. Непрерывное развитие: выбор или необходимость для женщин-лидеров?» на Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке 2-4 сентября.

ЦЕННЫЙ ОПЫТ ДЛЯ КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ-ЛИДЕРА

«На данный момент подтвердили свое участие топ-50 женщин-лидеров со всей страны, из разных сфер, - отметила Елена Дружинина. - В ближайшее время мы откроем интернет-платформу, где можно будет увидеть всех наставников, и девушки-студентки могут отправить свой проект и подтвердить, и выразить желание у той или иной женщины получить консультации", - сказала она на сессии "Выездная гостиная ЕЖФ. Непрерывное развитие: выбор или необходимость для женщин-лидеров?».

По словам заместителя министра, наставницами в проекте могут стать женщины, внесшие большой вклад в развитие Росси, представительницы органов госвласти, общественных организаций, государственных корпораций, крупного бизнеса и других сфер деятельности. Проект направлен на то, чтобы девушки-лидеры могли найти себе наставников, которые бы передали им свой опыт, поделились накопленной мудростью. Минобрнауки ожидает увидеть эффект обратного наставничества, когда девушки смогут обучить своих наставниц компетенциям, в которых они являются экспертами, либо достаточно далеко продвинулись в этой области. Елена Дружинина считает, что это ценный опыт для каждой женщины-лидера.

«Предполагаются онлайн- и офлайн-встречи, практические задания, а главное - это проведение от одного до трех рабочих дней в неделю вместе с наставником - совместное участие во всех мероприятиях, совещаниях, деловых встречах, - сообщила Елена Дружинина. - И такое взаимодействие будет длиться в течение трех месяцев, дальше по решению наставницы они могут продлить свое взаимодействие, либо прекратить его раньше - никаких жестких ограничений в проекте нет».

ЗА ОБРАЗОВАНИЕМ - БУДУЩЕЕ

В ходе встречи также была затронута тема о доступности качественного образовательного контента в цифровой среде на территории Дальнего Востока.

«Некоторое время назад появились 20 обязательных общедоступных эфирных телеканалов, входящих в цифровые мультиплексы, пять из них создаются холдингом «Газпром-медиа», которые показывают разножанровый контент: новости, спорт, развлечение и познавательные программы, - говорит заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Светлана Фефилова. - Это дает возможность жителям региона своевременно получать информацию, иметь доступ к образовательному контенту. В конце прошлого года мы на уровне холдинга консолидировали видеоплатформу RUTUBE. Мы делаем ее комфортной, минимизировали рекламу, что делает ее безопасной для детей, отказались от регистрации пользователей и многое другое. На платформе также доступен образовательный контент: уроки, мастер-классы».

По мнению старшего вице-президента банка ПСБ Веры Подгузовой, развитие технологий и искусственного интеллекта и как следствие появление новых, не существовавших ранее профессий, увеличение средней продолжительности жизни и возможность сменить несколько профессий – все это способствует распространению концепции lifelong learning или непрерывного образования. В то же время, по ее словам, несмотря на стремительное в последнее время развитие онлайн-технологий в образовании, крайне важно сохранять такие формы обучения, которые требуют активного личного участия, закрепления знаний на практике и очных коммуникаций.

Анна Цивилёва, председатель совета директоров компании «Колмар», обратила внимание на то, что важно помогать развитию и образованию женщин в считающихся традиционно мужскими отраслях экономики, такими как угледобыча. По ее словам, компания «Колмар» стремится достичь гендерного баланса и открывает женщинам возможности занимать руководящие должности в компании, работать на традиционно «мужских» должностях. За последние 5 лет число женщин, занятых в производственной сфере, выросло практически в 2,5 раза. На сегодняшний день в компании «Колмар» работает порядка 6000 человек, из которых почти 800 – женщины, из них 180 работают именно на производстве.