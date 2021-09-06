Вероника Скворцова, глава ФМБА: «Нам не надо быть самоуверенными и глупыми

Эксперты обсудили антикризисные стратегии в медицине Фото: ТАСС

Ситуация с коронавирусной инфекцией остается сложной, поэтому не следует быть самоуверенными. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила на сессии «Партнерство против пандемии: антикризисные стратегии в медицине» на Восточном экономическое форуме.

ПОДСТРОИТЬСЯ ПОД СИТУАЦИЮ

«Отвечая на ваш вопрос, все ли мы держим под контролем, - нет, конечно. Нам не надо быть самоуверенными и глупыми, ситуация сложная, она динамически развивающаяся. Наша задача - быть готовым к различным вызовам, в том плане, что нам надо быть быстро обучаемыми и подстраиваться под ситуацию», - сообщила Вероника Скворцова.

Эксперты отмечают, что пандемия указала на кризис традиционной системы управления здравоохранением и способствовала формированию новых стратегий, ситуация сейчас управляемая

«Действительно, мы за последние 1,5 года ощутили все, можно так сказать, кризис традиционной системы управления. Мы отчетливо поняли уже в начале 2020 года, что существующие классические модели, они не работают», — говорит первый заместитель Министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

«Вызовы, которые дала пандемия нам всем, поменяли главное — поменяли наш уклад жизни. Мы стали другими. Эти вызовы бросили нам необходимость поменять очень много сфер деятельности, привычных для нас укладов, организаций процессов», — добавил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Пандемия выявила слабые места в системе обязательного медицинского страхования и работе Фонда ОМС. Руководитель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Государственной Думы по охране здоровья Александр Петров считает, что без централизации здравоохранения и Фонда медицинского страхования мы слабы. Эксперт уверен, в России нет регионов с одинаковыми тарифами на одну и ту же медицинскую помощь.

«В настоящее время невозможно достоверно оценить и потребность финансирования базовой программы ОМС, — соглашается с коллегой заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации Галина Изотова. - У нас сегодня практически по большинству заболеваний отсутствуют утвержденные клинические рекомендации, которые, конечно, должны быть положены в основу финансирования системы ОМС. Сегодня финансирование строится от достигнутого в зависимости от конкретных ресурсов региональных бюджетов».

ДЕНЬГИ И МНОГО ЧЕГО ЕЩЕ

Другое дело, что нет худа без добра. Когда пандемия весь мир, включая ведущие экономические державы, Россия показала очень слаженно и организованно противостоит распространению вируса.

«Те мартовские дни полтора года назад нас всех сильно объединили в новом уникальном формате взаимодействия всех ветвей власти, всех компаний, организаций. В какие-то считанные мартовские дни мы все объединились вместе и очень быстро нашли правильные грани сотрудничества, взаимодействия и с наукой, и с Министерством здравоохранения, и с подразделениями здравоохранения в субъектах Российской Федерации», — заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Каким может быть решение проблем? Увеличение финансирования системы здравоохранения. Но не только. Требуется также внедрение новых технологий и усовершенствование принципов оказания медицинской помощи.

«Конечно, нас выручило то, что в 2018 году запустили вертикально интегрированные цифровые системы телемедицинские и единый портал, и портал главных специалистов Министерства здравоохранения. Собственно, они и превратились фактически в референсные экспертные центры во время пандемии, — резюмировала Вероника Скворцова. - Конечно, совершенно новые принципы были положены в создание мобильных бригад быстрого реагирования, в том числе больших сводных отрядов федерального медико-биологического агентства до 100 человек, которые позволяли в очень короткие сроки — в два-три дня — закрыть серьезные эпидемиологические проблемы, вспышки на ряде предприятий отдаленных и в отдаленных регионах страны».