20 идей по развитию России: нужен строительный бум!

В 2016-м он предложил ряд очень актуальных идей для быстрого экономического расцвета России. Они актуальны и пять лет спустя - время лишь обострило насущность их скорейшего внедрения.

В ПРОЕКТЕ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Дмитрий никогда и никак не был связан ни с российскими политическими деятелями, ни с политиками других стран. Более того, автор даже не является гражданином России и не проживает на ее территории. Его попытка внести прогрессивные идеи для положительных изменений в стране – дань предкам, поскольку корни Дмитрия здесь, и Россия – это его историческая Родина. Его прадед и другие родственники отдали жизни, сражаясь в Великой Отечественной войне.

В проекте четко прослеживается его нейтральная позиция: вся концепция создана так, чтобы специально не задевать ни один класс, ни одну политическую партию. А красной нитью прослеживается мысль о том, что результатом воплощения этих идей будут довольны абсолютно все.

В 2016 году Дмитрий впервые предложил свои идеи общественности. Но несмотря на широкую рекламу в СМИ и многочисленные попытки донести их до государственных органов (администрация Президента, профильные министерства, мэрия Москвы), власть тогда оставила эту инициативу без должного внимания. Государственные органы поблагодарили, и на этом все затихло. Дать новую жизнь своим идеям пятилетней давности, автора побудил 2020 год, когда пандемия обрушила экономики всех стран, в том числе и России. Он надеется, что на этот раз государство услышит и поддержит его предложения.

ЧАСТЬ 11: СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ

Одиннадцатая часть предложений Дмитрия Давыдова посвящена мерам по существенному упрощению получения разрешений и согласований в сфере строительства. Административные процедуры, связанные со строительством, желательно максимально упростить. Получение разрешений на строительство в России является дорогостоящей процедурой и занимает продолжительное время. Например, в Москве общий срок от начальных процедур до внесения здания в Госреестр занимает примерно 273 дня и состоит из 19 действий. Общий размер сборов составит около 6 500 долларов США.

В Сингапуре срок получения разрешения на строительство занимает 14 (!) дней, разовый сбор за разрешение составляет примерно 2000 долларов США. При этом заявку для получения разрешения можно подать в электронном виде. Далее необходимо получить одобрение на план сооружения, которое занимает 14 дней, сбор составляет примерно 2 800 долларов. При этом обе процедуры можно проводить параллельно! Сами работы по строительству должны начаться в течение 24 месяцев с даты согласования, в противном случае согласование необходимо будет получить повторно. Правда, необходимо получить несколько согласований и одобрений. Общий срок от начальных процедур до получения свидетельства о завершении строительства занимает примерно 39 дней (это почти в 7 раз меньше, чем в России!) и состоит из 10 действий. Общий размер сборов для оформления завершения строительства составит около 7 200 долларов США.

В Дубаи (ОАЭ) заявки на получение свидетельства об отсутствии замечаний (на подключение электричества и кабелей, подключение к воде, подключение к дренажной системе и канализации, подключение к телефонии), одобрения по гражданской обороне и разрешения на строительство подаются электронным способом, и их можно делать одновременно. Срок получения указанных свидетельств, одобрений и разрешений занимает в совокупности 25 дней и стоит примерно 3 000 долларов США. Проведение проверки фундамента здания занимает 1 день и осуществляется бесплатно; получение согласования по пожарной безопасности занимает 1 день и осуществляется бесплатно; проведение финальной проверки здания занимает 1 день и стоит 30 долларов. Получение свидетельства о завершении строительства здания занимает 1 день и осуществляется бесплатно. Проведение финальной проверки и получения одобрения для подключения здания к воде занимает 1 день и осуществляется бесплатно. Подключение к воде занимает 14 дней и стоит 600 долларов. Строительство/ Подключение к септику занимает 3 дня и стоит около 1 000 долларов.

Итого общий срок от начальных процедур до получения свидетельства о завершении строительства занимает примерно 45 дней (почти в 6 раз быстрее, чем в России!) и состоит из 8 действий. Общий размер сборов для оформления завершения строительства составит около 4 630 долларов США.

Аналогичная ситуация обстоит с подключением к электричеству в России. С даты подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям в сетевую организацию до заключения договора на электроснабжение и подачи напряжения проходит 150 дней. А в Южной Корее с момента подачи заявки на присоединение к электрическим сетям до самого подключения пройдет 18 дней (почти в 8 раз быстрее, чем в России). В Германии для подключения к электричеству потребуется 28 дней (т.е. в 5 раз быстрее, чем в России).

РИСКНЕТ РОССИЯ?

Предложения следующие:

• по аналогии с Сингапуром и Дубаи сократить сроки подключения воды, канализации, телефонии и прочего, чтобы с даты начальных действий до внесения здания в Госреестр процедурно могло потребоваться только 39 дней;

• по аналогии с Южной Кореей сократить сроки подключения к электричеству со 150 до 18 дней;

• сократить примерно в два раза количество действий, направленных на получение разрешения на строительство и внесение здания в Госреестр.

А еще желательно предусмотреть два варианта получения разрешений на строительство:

а) по аналогии с Сингапуром и Дубаи;

б) не имеющий мировых аналогов - автоматическая выдача разрешений на строительство и ввод здания в эксплуатацию.

Массовое строительство приведет к большому количеству очевидных положительных сдвигов для экономики и граждан России - в том числе снизится стоимость жилья и коммерческой недвижимости.

КСТАТИ

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