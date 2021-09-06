Одноклассники совместно с «Культура.РФ» открывают театральный сезон

Все видеотрансляции лекций и экскурсий будут доступны в официальной группе

К открытию осеннего театрального сезона в социальной сети Одноклассники пройдет серия трансляций в формате ежедневного марафона о культуре. Пользователи соцсети с 6 по 12 сентября смогут смотреть эксклюзивные лекции о театральном искусстве, экскурсии по музеям и театрам Москвы, а также трансляции различных спектаклей.

Все видеотрансляции будут доступны в официальной группе «Культура.РФ». Каждый будний день с 19:00 пользователям ОК будут доступны лекции, документальные фильмы или онлайн-экскурсии, а в выходные дни в течение дня — лучшие постановки национального проекта «Культура» за 2019 и 2020 годы.

Музей музыки представит лекцию «Федор Шаляпин: от церковного хора до Metropolitan Opera». Малый театр России покажет документальный фильм «Макбет. Вариации» о постановках одной из самых известных пьес Уильяма Шекспира. Театральный музей им. А.А.Бахрушина проведет экскурсию по особняку Алексея Бахрушина — одного из главных меценатов и покровителей театрального искусства в России. Международный фестиваль балета Dance Open расскажет о пяти хореографах XX века, которые внесли большой вклад в развитие танца и театра. Московский Драматический Театр имени А.С.Пушкина приглашает пользователей присоединиться к экскурсии «Служебный вход» и узнать секреты старинного особняка, в котором располагается театр.

Для детей будут показаны спектакли Международного Большого детского фестиваля: «Волшебное кольцо» Московского Губернского театра и «Руслан и Людмила» Московского театра «Трикстер». Взрослая аудитория сможет посмотреть спектакли «Дядюшкин сон» Московского драматического театра «Сфера», «Пришел мужчина к женщине» театра «Школа современной пьесы», «Сны господина де Мольера» Московского государственного театра «Ленком» и «Время женщин» Театра «Современник».

Расписание экскурсий доступно на «Культура.РФ» в разделе LIVE и в официальной группе портала в Одноклассниках в закрепленном посте.

ОК регулярно поддерживают музеи и другие культурные институции, чтобы сделать их контент доступным максимально широкой аудитории. Так, в 2020 году ОК запустили на портале «Мы в музей» раздел с онлайн-экскурсиями Государственного Эрмитажа, ГМИИ им Пушкина, Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Музея современного искусства «Гараж» и других, которые можно бесплатно посетить в виртуальном формате.