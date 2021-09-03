Кто-то серьезно относится к своим обязанностям пешехода, всегда внимателен и собран, а кто-то торопится или витает в облаках, игнорирует сигналы светофора, у наземного пешеходного перехода не убирает телефон и не снимает наушники.

Но виноваты в этом не только дети и подростки. Личный пример юным участникам движения подают самые близкие им люди - их родители.

Можно сколько угодно повторять, что «так поступать нельзя» или что «неправильный поступок - исключение из правил», но в памяти у ребенка останется только одно: тот факт, что правила дорожного движения можно нарушить. Не важно, что будет объяснением - спешка, отсутствие очевидной опасности или вынужденная необходимость. Главное, что за примером взрослого потянутся детские самостоятельные решения и поступки, последствия которых исправить будет гораздо сложнее. А порой, к сожалению, и уже просто невозможно…

Каждый родитель с порога роддома должен запомнить тот факт, что главным учителем безопасного поведения на дороге для своего ребенка будет не педагог в детском садике или школе, не друзья, а именно он. Уроки по безопасности дорожного движения помогут закрепить детям те навыки и привычки, которые ранее формируются в семье. И только от родителей зависит, будут ли они изначально верными. Переучивать гораздо сложнее, чем научить правильной дорожной грамоте сразу.

Основной принцип воспитания - «делай как я» - требует от мам и пап полного и безоговорочного отказа от любого нарушения норм безопасного поведения на дороге. Формирование привычек у человека происходит благодаря длительному систематическому повторению одних и тех же действий. Даже если вы видите подъезжающий автобус, откажитесь от мысли перебежать дорогу в неположенном месте, чтобы успеть в него сесть. Пристегивайтесь ремнями безопасности в автомобиле, не превышайте скорости, находясь за рулем, - одним словом, соблюдайте правила дорожного движения всегда и везде. Но вдвойне, когда рядом с вами находятся ваши дети. Ваш личный пример будет для них куда более наглядным, чем сотни раз повторенные слова «не ходи на красный свет».

А вот закрепить и развить (а порой и скорректировать) появившиеся у детей привычки и навыки дорожной безопасности вам могут помочь уже другие люди, причем занятиями в школе ограничиваться не следует. Хорошим подспорьем родителям и надежной гарантией их спокойствия за жизнь и здоровье детей может стать дополнительное образование.

Сегодня в России активно развивается организация Юных инспекторов движения. В отрядах ЮИД ребят в игровой форме с начальных классов школы учат не только понимать и соблюдать правила дорожного движения, но и грамотной езде на велосипеде, самостоятельному обслуживанию техники, оказанию первой помощи пострадавшим людям и еще очень многим полезным в жизни знаниям. Не говоря уже о том, что ЮИД - это еще и возможность общения со сверстниками, появления новых друзей, интересного времяпрепровождения и отличного отдыха в профильных сменах детских летних оздоровительных лагерей. Возможно даже выбора будущей профессии, кто знает? Ведь занятия с юидовцами проводят и сотрудники Госавтоинспекции, и медицинские работники, и спасатели, а также другие специалисты, чей труд связан с дорожной инфраструктурой и безопасностью.