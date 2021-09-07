Восточный экономический форум прошел для Якутии традиционно успешно

Айсен Николаев напомнил, что Якутия первой в стране получила инфраструктурные кредиты и направила их на развитие тепло- и водоснабжение. Фото: Андрей Сорокин (ЯСИА)

Глава Якутии Айсен Николаев подвел итоги участия республики в Восточном экономическом форуме, который завершился в минувшие выходные. Губернатор отметил, что форум прошел весьма успешно. Руководство республики заключило 41 соглашение на 25 мдрд рублей.

КОМПЛЕКСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ С ИНФРАСТРУКТУРОЙ

Айсен Николаев отметил, что спектр подписанных соглашений очень большой. Делегацией Якутии работа проводилась по разным направлениям, начиная от вопросов, связанных с креативными индустриями, заканчивая соглашением с Забайкальским краем о дальнейшем сотрудничестве в области социально-экономического развития региона.

Глава региона отдельно остановился на соглашении с корпорацией ДОМ РФ о софинансировании строительства социальных объектов, застройки территории Якутска и Нерюнгри за счет инфраструктурных облигаций.

«Мы первыми в стране получили инфраструктурные кредиты и направили их на теплоснабжение, водоснабжение, а вот сейчас договорились с ДОМ.РФ, что они так же будут вкладывать деньги в социальную инфраструктуру, то есть в строительство школ, больниц, детских садов. В итоге мы получим объекты жилого квартала в воинской части в городе Якутске и квартал городе Нерюнгри. То есть мы не просто дома построим, а потом начнем строить школы и детские сады, как это обычно бывает. Все они одновременно появятся. Это сразу повышает качество жизни в новостройках, что очень важно», - сказал он.

Айсен Николаев пояснил, что итогом каждого подписанного на ВЭФ соглашения станет повышение качества жизни в республике.

«Конечно, по каждому соглашению можно долго рассказывать, и я уверен, что самый главный эффект от них – это в конечном итоге повышение качества жизни якутян», - подытожил руководитель республики.

НЕ ТОЛЬКО «ДОБЫТЬ ВСЕ, ЧТО РАЗВЕДАНО»

Отметим, Якутия занимает 1 место в России по запасам алмазов, урана и олова. 2 место − по серебру, сурьме и коксующемуся углю. 4 место - по золоту. В этом году республика ожидает очередных исторических рекордов по добыче золота (свыше 40 тонн), угля (порядка 35 млн тонн), газа (12 млрд куб. м), нефти (свыше 17 млн тонн).

Геологоразведочные работы определяют среднесрочную и долгосрочную перспективы развития промышленности в Якутии. Общий объем более 30 млрд руб. В том числе инвестиции компаний 90%. При этом на Арктику приходится только 7%.

«Для республики важно, что происходят открытия и новых месторождений. В 2020 году открыты газоконденсатное месторождение имени снайпера Кульбертинова, нефтегазовое Кытыгасское и имени Меньшикова. Это подтверждает наличие высокого потенциала геологического изучения Якутии, который отмечают уже работающие компании, Росгеология, Роснедра и потенциальные инвесторы», – сообщил Айсен Николаев.

Руководитель республики отметил, что целенаправленные вложения государства в геологоразведку в прошлые периоды позволило создать кластер угольной промышленности, золотодобычи в Южной и Восточной Якутии, центры алмазо- и нефтегазодобычи в Западной Якутии. Сегодня значимую роль начинают играть и частные компании, которые также необходимо поддержать.

Глава считает, что необходимо не только «добыть всё, что разведано», но и продолжить развивать минерально-сырьевую базу, создавать новые отрасли экономики. По словам Николаева, республика поддерживает инициативу Минвостокразвития РФ о снижении административных барьеров в геологоразведке и добыче. Также глава республики выступил с предложением поддержать кластерный подход при разведке и освоении месторождений.

При этом, подчеркнул Айсен Николаев, важно сохранять баланс: стимулирование и увеличение частных вложений. И продолжить финансирование геологоразведки государством для решения стратегических задач и формирования будущих промышленных центров.

Председатель совета директоров компании «Колмар Груп» Анна Цивилева подчеркнула, что с целью развития профильного направления экономики Якутии необходимо разработать конкретные механизмы решения острых вопросов развития железнодорожной инфраструктуры, увеличения объёма геологоразведочных работ за счёт государственных средств и нехватки квалифицированных специалистов. «Мы успешно сотрудничаем с государственными структурами в части улучшения социально-экономического статуса региона», - добавила Цивилева.

«У НАС ЕСТЬ СВОЙ ЗРИТЕЛЬ»

Во Владивостоке в рамках культурной программы Восточного экономического форума состоялась встреча зрителей с якутскими режиссерами. Фестиваль открыл художественный фильм «Тыгын Дархан». Фильм представили режиссер Никита Аржаков и художественный руководитель кинокомпании «Сахафильм» Алексей Романов. Аржаков подчеркнул, что за почти три десятка лет существования киностудии сформировался и кадровый состав, так что в целом якутское кино не испытывает недостатка в специалистах.

«Наши актеры — в основном выпускники Щепкинского училища, режиссеры учатся в ГИТИСе, кроме того, и наш колледж культуры вносит большой вклад в подготовку кинокадров. С большой охотой в наших фильмах снимаются и местные жители, непрофессиональные актеры. Эта связь истинно русской школы игры и искренности непрофессиональных актеров мне лично очень помогает в работе, создавая неповторимую атмосферу фильма», - цитирует режиссера vostokmedia.

Алексей Романов в свою очередь добавил, что другие регионы по-хорошему завидуют Якутии. «У нас не просто очень любящий кино зритель, а любящие именно наши, созданные в Якутии, фильмы. Каждый новый фильм - это полностью заполненные залы, активное обсуждение, диалог со съемочной группой… В этом смысле мы счастливые люди, потому что у нас есть свой зритель и есть его отклик», - отметил он.

Кроме того, состоялась торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной бухты Аякс в рамках VI Восточного экономического форума.

«Улица Дальнего Востока» – одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ-2021. На ней представляют свои экономические, инвестиционные и туристические возможности все регионы Дальнего Востока. Также в этом году в выставке участвуют федеральные органы исполнительной власти: Министерство спорта России, Министерство промышленности и торговли России, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«В шестой раз проходит Восточный экономический форум, и в шестой раз мы собираемся на «Улице Дальнего Востока». Мы придумывали эту «улицу» для того, чтобы каждый регион мог показать, за что любят Приморье, Чукотку, Амурскую область, Якутию, Бурятию и другие субъекты Российской Федерации, входящие в дружную семью дальневосточных регионов. Я уверен в том, что это очень важно. Любовь к родной земле создает энергию движения, формирует гордость, которая позволяет решать все новые и новые задачи. Спасибо за то, что мы снова собираемся на «Улице Дальнего Востока». Уверен, что Восточный экономический форум принесет на дальневосточную землю новые инвестиционные проекты, новую дружбу, новую энергию», – отметил Юрий Трутнев.