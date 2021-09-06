«Это невозможно описать словами»: Дочь Норкина откровенно высказалась о свадьбе отца

Дочь Андрея Норкина Александра поделилась в Инстаграме новыми свадебными фотографиями отца и его избранницы Ирины. Фото: Инстаграм.

Андрей Норкин в минувшие выходные сыграл пышную свадьбу. 53-летний телеведущий через год после трагической смерти жены Юлии вновь нашел свое счастье. Новой избранницей звезды канала НТВ стала эффектная блондинка Ирина Бородина. Ирина не только сумела вернуть телеведущего к жизни, но и стала второй мамой для его дочери Александры. Спустя несколько дней после свадьбы Александра поделилась в Инстаграме новыми фотографиями торжества и поздравила молодоженов. Судя по всему, к мачехе она относится с любовью и глубоким уважением.

Судя по всему, дочь телеведущего относится к мачехе с любовью и глубоким уважением. Фото: Инстаграм.

- Это была самая теплая, нежная, искренняя и красивая свадьба, на которой я была. Все были настолько счастливыми, что это невозможно описать словами! Каждый присутствующий просто светился. Я вас очень сильно люблю! Будьте здоровы, счастливы и оставайтесь такими же настоящими всегда-всегда, - пожелала Александра своему отцу и его жене.

Молодожены разрезали свадебный торт. Фото: Инстаграм.

Молодожены устроили праздник в яхт-клубе на Пироговском водохранилище. По словам очевидцев, свадьба прошла в узком кругу, где все друг друга знали. Поэтому торжество получилось очень душевным и по-настоящему красивым. Супруги станцевали романтический танец, разрезали свадебный торт и вместе с гостями полюбовались праздничным фейерверком. Невеста была в голубом атласном платье на тонких бретельках, жених – в классическом костюме.

А потом станцевали романтический танец. Фото: Инстаграм.

Невеста была в голубом атласном платье на тонких бретельках, жених – в классическом костюме. Фото: Инстаграм.

О новой избраннице телеведущего известно немного. Ирине 60 лет, но она выглядит гораздо моложе своего возраста. Супруга на семь лет старше Норкина. По образованию Бородина педагог, окончила Санкт-Петербургский университет имени Герцена. Однако по специальности она не работает, по некоторым данным у Ирины есть торговое предприятие.

Праздник получился милым и душевным. Фото: Инстаграм.

Поклонники Норкина заметили, что снимки симпатичной блондинки начали появляться в Инстаграме телеведущего этой весной. Например, Ирина присутствовала на крещении новорожденной внучки Норкина Евангелины. Судя по тому, что ее фотографиями на своей страничке поделились и Андрей Норкин, и мама девочки – его дочь Александра, Бородина уже тогда играла важную роль в жизни семьи.

Ирине Бородиной 60 лет, она на семь лет старше мужа. Фото: Инстаграм.

Напомним, первая жена телеведущего Юлия ушла из жизни летом прошлого года. Норкины прожили в браке почти 30 лет. Они воспитывали не только общую дочь Александру, но и приемных детей Артема и Алексея.

Андрей Норкин с дочкой Александрой. Фото: Инстаграм.