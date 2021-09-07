Гея со стороны брать не будем, воспитаем в своем коллективе

Крупная компания объявляет конкурс на замещение вакансии гея в совете директоров. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Недавно на сатирическом сайте «Панорама», где публикуют вымышленные смешные новости, появился такой заголовок: «Крупная компания объявляет конкурс на замещение вакансии гея в совете директоров». И, как ни странно, этот заголовок вполне может стать пророческим: западные торговые площадки уже требуют от российских компаний, чтобы в их руководстве были представлены самые разные меньшинства.

«Комсомольская правда» разбиралась в ситуации и выяснила, ждать ли нам квот на геев или темнокожих.

ДИРЕКТОР ПО РАЗНООБРАЗИЮ

Одна из самых крупных бирж мира - американская NASDAQ - решила навести порядок среди своих клиентов - проредить их на предмет идеологической правильности. И не то чтобы сейчас на этой бирже можно купить акции каких-то сомнительных контор в духе «МММ». NASDAQ - респектабельная площадка, где размещены в основном высокотехнологичные компании. Все гиганты представлены там: Google, Amazon, Zoom, Intel, Tesla... Всего больше 3200 компаний.

И вот такая серьезная площадка озаботилась разнообразием в советах директоров фирм, чьи акции она продает.

Новые правила гласят: в совете директоров компании, которая хочет торговать на бирже, должна быть минимум одна женщина (вернее, в документах сказано, человек, идентифицирующий себя как женщину, - как показала Олимпиада в Токио, теперь даже качок-тяжелоатлет может ощутить себя дамой) и как минимум один представитель ЛГБТ. То есть гей, лесбиянка или любой другой «трансформер, трансгендер».

- Казалось бы, деньги не пахнут. Но на самом деле подобные вещи существуют давно, правда, исходят от инвесторов, а не от площадок, где размещаются акции. Некоторые люди и компании отказываются вкладывать деньги в проекты и целые отрасли, которые не соответствуют их убеждениям, - рассказал «Комсомолке» экономист Денис Ракша. - Например, кто-то ни за что не купит акции компании, которая эксплуатирует детский труд, другой не станет вкладываться, скажем, в атомную энергетику, какой бы доходной она ни была, потому что считает ее опасной.

Правила эти уже одобрила американская Комиссия по ценным бумагам и биржам, так что ничто не помешает теперь применить их на деле. Некоторые члены Комиссии, правда, пытались задавать «наивные» вопросы, мол, а при чем тут геи, не важнее ли брать в совет директоров людей компетентных и способных, а не примечательных лишь своими нетрадиционными сексуальными предпочтениями?

- Исследования однозначно показывают, что компании со смешанными советами директоров имеют лучшее корпоративное управление и более высокие финансовые показатели, - заявила гендиректор NASDAQ Адена Фридман.

Такая вот борьба за «разнообразие» (любимый термин ЛГБТ-активистов) с наукообразным основанием. Кто не желает выгонять профессионалов из руководства ради людей с нужными сексуальными предпочтениями, не сможет продавать свои акции на NASDAQ.

ТРИ ЧЕТВЕРТИ КОМПАНИЙ НЕ ПРОХОДЯТ

Пикантная и важная деталь: на NASDAQ торгуются акции крупнейших российских технологических компаний. Там представлены «Яндекс», МТС, «Вымпелком» («Билайн»), Ozon, HeadHuner, QIWI, «Мечел»... Что же теперь им делать?

Мы связались с некоторыми из этих компаний. В пресс-службе HeadHunter нам дали понять, что по крайней мере одно условие, касающееся участия женщин в руководстве, они соблюдают: «Компания HeadHunter выполняет регуляторные требования биржи NASDAQ - в совет директоров компании входит Ольга Филатова». Пресс-служба «Яндекса» от ответа уклонилась: «Не будем комментировать, спасибо». QIWI, «Билайн» и Ozon оставили запрос «Комсомолки» без ответа...

Кстати, в «прогрессивных и цивилизованных» Штатах далеко не все с восторгом приняли новости. Сейчас три четверти компаний, чьи акции продаются на NASDAQ, не соответствуют новым требованиям. В среднем в США 70% членов советов директоров - мужчины, 80% - белые.

- Вся эта история, конечно, с одной стороны, просто смешная. Хотя в Европе и США давно существует требование включать женщин в совет директоров. А с другой - это очередной этап эмансипации, это же общий термин, подразумевающий уравнивание в правах. Ну вот в США это представляют себе таким образом, - говорит Денис Ракша. - Кстати, для россиян подобное квотирование в каком-то смысле хорошо забытое старое. Ведь в советские времена были квоты в выборных органах власти, там должно было быть определенное количество доярок, сталеваров, врачей и так далее. А вспомните неофициальные квоты в органах исполнительной власти национальных республик. Первый секретарь, как правило, относился к титульной нации, а второй секретарь всегда был русским.

Руководство биржи милостиво дало добро на долгий переходный период. Пока речь идет о двух годах - может, рассчитывают, что за это время кто-то откроет в себе нетрадиционно ориентированную персону.

- А потом, кто знает, что случится за эти несколько лет. Может, правила станут еще более жесткими. Может, российские компании совсем по другим причинам уйдут с американских бирж, - считает Ракша. - Это неприятно, может даже повлечь какие-то финансовые потери, но не смертельно.

В конце сообщения NASDAQ есть важная приписка. Если та или иная компания никак не будет укладываться в новые требования, ей придется письменно объяснить руководству биржи, почему не получается посадить в совет директоров хоть какого-нибудь гея.

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