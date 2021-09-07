Александр Дюков поделился с Обществом "Знание" интересными для себя книгами

Фото: Российское общество «Знание»

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков в рамках II Просветительского марафона «Новое Знание» рассказал о том, что читает в данный момент.

«Сейчас заканчиваю чтение книги на английском, – сообщил Александр Дюков в ходе интервью. – Она называется «The new map», автор Дэниел Ергин, экономист и гуру, который много пишет о нефтегазовой отрасли».

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По словам Дюкова, книга раскрывает взаимное влияние нефтегазовой отрасли и технологических изменений, событий экономики и геополитики друг на друга.

Также глава «Газпром нефти» посоветовал другую научную литературу для самообразования.

«Совсем недавно я прослушал цикл лекций профессора Роберта Сапольски «Биология поведения человека» о том, как гены и среда определяют наше поведение, – сказал Дюков. – Я думаю, что эта книга может стать полезной».

По словам Дюкова, в юности он любил почитать Антона Чехова, а также роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Напомним, трехдневный Просветительский марафон «Новое Знание» прошел в городах России на прошлой неделе. Лекторами и спикерами марафона стали свыше 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, изобретатели и успешные предприниматели.