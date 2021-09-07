Готовы ли россияне бросить все и переехать в Сибирь

Вопрос дня: Вы готовы бросить все и переехать в Сибирь? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей ТУМАНОВ, экс-депутат Госдумы:

- Запросто. Везде сельхозпроизводство можно развернуть. Под Канском выращивают абрикосы - ну, немного другие, чем на юге. Вот в Барнауле есть Институт им. Лисавенко - они разрабатывают огромное количество культур, которые успешно можно продавать. Я с удовольствием перееду - если выделят пять гектаров, чтобы начать. Мне в Подмосковье тесновато. Мне нравятся места, где петухи кричат и речка журчит, но куда подведены газ, электричество и какие-никакие дороги. Я бы закрома Родины обеспечивал - и, думаю, многие так сделают.

Михаил КОНЕВСКИЙ, врач скорой помощи с 37-летним стажем:

- Когда там будет нормальная инфраструктура - готов поехать. И если за мной остается московская квартира, а на новом месте я точно получу жилье - гарантии должны быть и от местных, и от федеральных властей.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер и блогер:

- Поехать за туманом и за запахом тайги? Это все, мне кажется, в нашей юности осталось. Сегодня оторванность от жизни и от людей меня не привлекает. Что там с дальневосточным гектаром? Посмотрите, тут даже в Подмосковье дальнем земли зарастают. Чтобы что-то развивать, нужны базовые вещи, и это не только электростанции на больших сибирских реках и ветки железной дороги.

Игорь БУХАРОВ, президент Федерации рестораторов и отельеров России:

- Есть Южная Сибирь - там прекрасное разнотравье, замечательные помидоры и растет черешня. Сам я, увы, не в том возрасте, чтобы захотеть что-то кардинально менять. Но переселенческие программы дают возможность развернутся там, где есть широта и возможность положить начало родовому гнезду. Там есть потенциал. Климатические условия непростые, но природа великолепна.

Герман АВДЮШИН, сопредседатель «Всероссийского родительского собрания», Екатеринбург:

- Развитие Сибири и Дальнего Востока можно только приветствовать, главное, чтобы коррупция не была как во времена Столыпина, когда из Земельного банка из 5 миллионов рублей все вернулось миллионом разгневанных крестьян. Вот я занимался подготовкой монорельсового транспорта - и если он будет востребован и актуален в новых сибирских городах - я готов там поработать. И есть много наработок по тушению лесных пожаров.