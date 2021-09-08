Смех-смехом: люди, похоже, и в самом деле произошли от обезьян

Ученые нашли еще один довод в пользу того, что старина Дарвин был прав на счет происхождения людей. Фото: Shutterstock

Люди смеются на выдохе. Но подобная, с позволения сказать, привычка появляются не сразу. Младенцы издают свои «хи-хи-хи» и «ха-ха-ха» - вокальные всплески, выражаясь научным языком, главным образом на вдохе. Как шимпанзе. Что, по мнению голландских ученых из Лейденского университета (Leiden University), которых заинтересовал феномен, в очередной раз свидетельствует: люди и обезьяны все-таки очень похожи. В том числе и поведением, унаследованным от общего с обезьянами предка.

С другой стороны – чему тут особенно удивляться? Ведь шимпанзе ближайшие родственники людей. У нас полно общих генов – 93,6 процента, как недавно выяснилось. Это, конечно, не 98 процентов, согласно прежним представлениям, но все равно очень много. Такое сходство просто обязано себя проявлять не только внешне.

«Смешными исследованиями», результаты которых опубликованы в журнале Biology Letters, под названием «Онтогенез человеческого смеха» (The ontogeny of human laughter) руководила Мариска Крет (Mariska Kret), профессор когнитивной психологии.

Вместе с коллегами она выяснила, что смех претерпевает своего рода эволюцию от первородного и примитивного -обезьяноподобного - до более развитого – человеческого. Переход происходит в раннем возрасте. Как показали эксперименты, трехмесячные младенцы, смеются будто бы они шимпанзе, а полуторагодовалые – уже по-людски.

Экспериментируя дальше, ученые давали прослушивать многочисленным добровольцам и младенческий смех – тот, который на вдохе, и более взрослый - «вокальные всплески», производимые на выдохе. Последние, с точки зрения слушателей, были и громче, и приятнее. Некоторые находили смех на выдохе еще и более заразительным.

Мариска и ее коллеги пришли к выводу, что главная причина «эволюционного скачка» в том, что у людей смех это один из способов общения. Младенцы его осваивают – подсознательно перенимают «навыки» от родителей, начиная смеяться более выразительно и доходчиво, если так можно выразиться. У обезьян смех не несет какой-либо коммуникативной нагрузки. Вот и остается на примитивном уровне.

ДЛЯ СПРАВКИ

Под онтогенезом в психологии ученые подразумевают психическое развития человека от зародыша до последних дней жизни. Изучая его, психологи пытаются объяснить, как формируются основные структуры в детской психике - его сознание и личность, каким образом реализуются

генетические особенности предков на морфологической, физиологической и биохимической стадиях развития.

КСТАТИ

Обезьяноподобное «недостающее звено»

Облик нашего далекого предка восстановил палеохудожник Джон Гурч (John Gurche), применив метод российского профессора Герасимова к черепу мальчика, найденного на территории ЮАР в 2008 году. Получился не совсем человек, но уже и не обезьяна, а то самое недостающее звено между ними, на отсутствие которого долгие годы злорадно указывали противники теории эволюции Чарльза Дарвина.

Ростом мальчик был примерно 130 сантиметров, весил под 30 килограммов, погиб в возраст 13 лет около 2 миллионов лет назад.

Так выглядел наш общий обезьяноподобный предок, живший около 2 миллионов лет назад. Явно был похож на шимпанзе. И наверное, смеялся на вдохе, как нынешние младенцы. Фото: Shutterstock

Australopithecus sediba – такое научное название присвоено виду, которому принадлежали останки из пещеры. Ученые признали в них эдакую «переходную модель» между австралопитеком - почти обезьяной - и почти современным человеком умелым (Homo habilis).

Сенсационная находка - на счету профессора эволюционной биологии Ли Бергере (Professor Lee Berger) из Университета Витвотерсренд в Йоханнесбурге (Witwatersrand University in Johannesburg). Сделана во время раскопок в южноафриканской пещере Малапа (Malapa Cave) в районе Стеркфонтейн (Sterkfontein), где и раньше находили кости древних предков человека. Например, в 1994 году здесь посчастливилось выкопать почти целый скелет австралопитека, жившего 3,3 миллиона лет назад.

Подробнее о пещерном мальчике и его матери, останки которой нашли рядом, в нашем материале.