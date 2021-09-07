Нулевой НДС и упрощенная виза: как превратить Курилы в инвестиционный и туристический рай

Вскоре будет прописан особый порядок землепользования на Курилах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как дать дополнительный стимул для развития Дальнего Востока, включая его островные территории? Эту тему обсуждали на Восточном экономическом форуме, который завершился во Владивостоке.

- Инструментов развития на Дальнем Востоке внедрено достаточно много. Мы знаем ТОРы (территория опережающего развития, - Ред.), мы знаем преференциальный режим свободный порт Владивосток, мы знаем режим специальных административных районов. Буквально месяц назад правительство заявило о намерении создать еще специальные режимы применительно к Курильским островам. Инвесторов очень интересует, какие еще инструменты для инвестирования могут появиться в Дальневосточном федеральном округе, - обратился к участникам сессии «Перезагрузка островных территорий Дальнего Востока – особые условия для инвестиций» руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в СНГ Михаил Орлов.

Казалось бы, Дальний Восток и так лидер по количеству действующих преференциальных режимов. Зачем еще особый режим для Курил?

- Государство уделяет особое внимание островным территориям. Наша задача разработать такой механизм, который позволит развивать Курилы опережающими темпами, - заметил директор департамента развития приоритетной территории развития Дальнего Востока и Арктики министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев.

Он напомнил, какие особые условия для инвесторов власти собираются ввести на Курилах сроком на 20 лет. Среди них: нулевые ставки по НДС и налогу на прибыль, по решению властей региона - нулевая ставка транспортного налога, а также нулевой единый сельхозналог. Прорабатывается возможность установления моратория на проверки бизнеса сроком на 5 лет. Кроме того, будет прописан особый порядок землепользования на Курилах.

- Есть идея упростить порядок получения лицензии для разработки карьеров, чтобы ускорить строительство, - отметил Алтабаев.

Еще одна тема - упрощение пограничного режима.

- Хотелось бы применять опыт свободного порта Владивосток и электронной визы с тем, чтобы приезжающие могли получить по прибытии краткосрочную визу сроком на 14 дней. Надеюсь, эта возможность появится со следующего года, - рассказал Виктор Алтабаев.

При этом он напомнил, что на Курилах уже действует ТОР и любой инвестор может там стать резидентом.

Отвечая на вопрос, какие отрасли прежде всего выиграют от введения на Курилах особого режима, Виктор Алтабаев предположил, что это будет рыбопереработка. Это традиционный бизнес для Курильских островов.

- Рыбопромышленному комплексу нужны налоговые меры поддержки, это будет стимулировать бизнес. За счет чего будет развитие комплекса происходить? Прежде всего, за счет развития прибрежной зоны, а именно строительства заводов и увеличения глубокой переработки продукции, которая сегодня у нас может производиться, - отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

Еще один перспективный сектор - выращивание и переработка сельхозпродукции.

- Важное направление - чистая энергетика. На наш взгляд, у Курил большой потенциал, возобновляемые источники энергии могут развиваться там очень активно. Если решим вопрос инфраструктуры, это позволит увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе Сахалинской области. Это очень доходный и перспективный бизнес. Безусловно, это будут экспортоориентированные проекты, - сообщил Антон Зайцев.

Также, по его словам, будет развиваться логистика и строительная отрасль.

И конечно, туризм. В этом году на Курилах туристов много, как никогда.

- Мы уже сейчас на протяжении нескольких лет видим заинтересованность со стороны туристического сообщества, со стороны туристов, как изменилась сегодня динамика по туристическому потоку именно на Курильские острова. И мы видим сегодня реакцию бизнеса. У нас сегодня даже на северных Курилах приступили к реализации масштабного инвестиционного туристического проекта по созданию и гостиничных комплексов, и иной сопутствующей инфраструктуры. И объем инвестиций достаточно большой, - поделился Антон Зайцев.

По его словам, нужно продолжать совершенствовать преференциальные режимы.

- Если говорить про преференциальный режим, про ТОРы, мы довольны. Объясню почему: даже за этот период распространения режима ТОР на Курилах мы привлекли свыше 20 млрд рублей частных инвестиций, - сказал Антон Зайцев.

При этом он отметил, что мы сегодня живем в открытом мире. Наши соседи совершенствуются и мы тоже должны.

- Если говорить про ТОР «Курилы», режим распространен не на все острова, это локальные территории. Когда бизнес приходит и заявляется на реализацию проекта на той или иной территории, он, как правило, не попадает сегодня в границы ТОР. Это ограничение и, по нашему мнению, когда преференциальный режим, который мы предлагаем, будет распространяться на все острова, то, конечно, нам не нужно будет терять по 12 месяцев, чтобы границы территорий расширить, - пояснил Антон Зайцев.

По его словам, власти также планируют упростить перевод земельных участков из одного назначения в другое.

- На Курилах очень много земель лесного фонда. А это ограничение для капитального строительства. Нужны изменения и упрощение процедур передачи земель. Также и особо охраняемые территории. Сегодня они не позволяют развивать социальную инфраструктуру, необходимую для развития бизнеса. Люди, которые приезжают на острова, должны жить комфортно, получать медицинское обслуживание, учить детей. Например, на Шикотане сейчас есть ограничения и мы планируем их снять, - сообщил Антон Зайцев.

Завершая свое выступление на сессии, Антон Зайцев дал совет инвесторам.

- В ближайшее время будет размещена информация о всей земле, об инфраструктуре, которая есть на Курилах. Я бы на месте бизнеса определил место, которое интересно и сразу бы направил заявку, чтобы не было поздно, - заметил Зайцев.

- Мы земельные участки из федеральной передали в муниципальную собственность. У нас уже очередь из инвесторов, которые, не являясь резидентами САРа (специальный административный район, - Ред.) готовы сегодня заходить, в том числе приобретать земельные участки, - рассказал в свою очередь заместитель главы города Владивостока Азат Ислаев.

Скепсиса привнес Михаил Орлов.

- Особые зоны в Китае и Корее созданы в шаговой доступности от миллионных городах, а у нас нет такого числа рабочих рук и транспортной логистики. Многое будет зависеть от того, приедут ли туда люди чтобы работать, - заметил Орлов.

- Вопрос критериев, требований к присутствию бизнеса. Мы бы очень хотели , чтобы они носили не формальный характер. На сегодняшний момент, например, есть такой критерий, что наличие офиса в 100 квадратных метров является обязательным условием. Если 99, то льготу уже не получишь, — поделился директор департамента рассмотрения и анализа проектов «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» Павел Шейка.

Он также напомнил, что в России сформирована полноценная законодательная база, которая позволяет иностранным компаниям менять свою юрисдикцию и переезжать на территорию России.

- Благодаря внесению в этом году поправок в соответствующий закон переехать на территорию России теперь может не только компания, которая раньше так или иначе была связана с Россией, а вообще любая иностранная компания, которая пожелает это сделать, естественно при выполнении ряда условий, - напомнил Павел Шейка