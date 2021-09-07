В Израиле шестеро террористов совершили побег из тюрьмы

Управление тюрем Израиля заявило о шестерых заключенных, совершивших побег из одной из самых охраняемых тюрем страны Фото: REUTERS

В канун еврейского Нового года – Рош ха-Шана - Управление тюрем Израиля заявило о шестерых заключенных, совершивших побег из одной из самых охраняемых тюрем страны – «Гильбоа».

Среди беглецов находится лидер «Движения за национальное освобождение Палестины» (некоторые организации «Исламского джихада» запрещены в России) (ФАТХ) Захария Зубейди.

В «Гильбоа», расположенной на севере Израиля, содержатся террористы, получившие длительные тюремные сроки. Побег был совершен через подкоп.

Все беглецы являются активистами террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в РФ), руководство которой уже назвало побег «героической операцией», которая поставила в тупик систему безопасности Израиля.

В «Исламском джихаде» утверждают, что организатором побега является Махмуд Арда, в свою очередь израильские правоохранители уверены, что настоящим лидером дерзкой акции является Захария Зубейди – ранее один из самых разыскиваемых в Израиле террористов.

По сообщению местных СМИ, израильские военные более 10 раз предпринимали попытки захвата или ликвидации Зубейди. Во время одной из таких операций он был ранен, а в 2019 году – арестован. Ему были предъявлены обвинения по 24 пунктам, связанным с террористической деятельностью, а возможный срок тюремного заключения доходил до 15 лет.

Среди пятерых других участников побега трое были осуждены пожизненно за терроризм, убийство израильтян и нападения на военных.

План тюрьмы, как выяснилось позже, был размещен на сайте архитектурного бюро, принимавшего участие в строительстве пенитенциарного заведения.