Власти Таиланда планируют открыть Бангкок для привитых туристов

Вакцинированные туристы смогут отдохнуть в Таиланде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Таиланда объявили о своем намерении открыть столицу королевства город Бангкок для привитых иностранных туристов с 1 октября 2021.

По мнению представителей Управления по туризму Таиланда, это станет возможным на фоне успешной прививочной кампании, в ходе которой первую дозу вакцины против коронавируса получили около 90% всего взрослого населения королевства.

Также планируется, что с октября путешественники смогут посещать помимо Бангкока и ряд провинций, в которых расположены всемирно известные туристические зоны, такие как Паттайя и Чиангмай.

Возобновление туристического потока – одна из основных задач правительства Таиланда, поскольку до начала пандемии на туризм приходилось порядка 20% ВВП страны.

По заявлению властей Таиланда, запущенная в июле программа «Песочница Пхукета», в рамках которой туристы могут прилететь на курорт без обязательного карантина, но провести на нем не менее 14 дней, дала отличные результаты: с начала действия программы на остров приехали свыше 25 тысяч туристов, а коронавирус был выявлен менее чем у 1% гостей.