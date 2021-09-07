В США съехавшие арендаторы оставили в подарок домовладельцу пауков и питона

В помещении обнаружились брошенные террариумы, в которых находились питон и 19 пауков-птицеедов. Фото: Кадр видео

Домовладелец в штате Мэн, решивший навестить жилье через некоторое время после отъезда квартирантов, был вынужден прибегать к услугам специалистов – в помещении обнаружились брошенные террариумы, в которых находились питон и 19 пауков-птицеедов.

Для спасения брошенных животных в городок Оберн приехал известный зоозащитник Дрю Дежарден. Он забрал пауков и питона домой, а после сообщил, что четверо из пауков погибли, а у питона возникли проблемы из-за нехватки воды, но теперь оставшиеся животные живы и здоровы.

Многие пользователи соцсетей поблагодарили Дежардена за его неравнодушное отношение к братьям нашим меньшим, а некоторые признались, что панически боятся пауков, особенно крупных. На что зоозащитник ответил:

– В фильмах они изображены как неуязвимые существа, которые просто нападут на вас, если вы наступите на них, запрыгнут на одежду и будут вас преследовать, но это неправда. Они очень застенчивые и хрупкие существа. Если я вытащу этого тарантула прямо сейчас и уроню на землю, он разобьется, как яйцо, и умрет.

По словам специалиста, несмотря на то, что крупные пауки являются ядовитыми, люди гораздо чаще гибнут от укусов пчел, чем в результате нападения тарантулов.

Сам факт обнаружения брошенных животных зоозащитника не обескуражил, поскольку это не первый случай в его практике.

- В моем мире никогда не бывает скучно, – подытожил Дежарден.