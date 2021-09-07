Ключ к успеху - непрерывное развитие

Проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина

- Наш гость – проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина.

- У нас несколько сессий, которые мы организуем, в которых мы принимаем непосредственное участие. И те сессии, которые мы посещаем. Потому что очень много интересных образовательных активностей, которые по роду деятельности нам очень ценны и полезны.

Начали мы свою встречу с ВЭФ с выездной гостиной, которую мы проводили совместно с Евразийским женским форумом, при поддержке Совета Федерации, по женской повестке. Мы говорили про непрерывное развитие лидеров. И говорили об этом преимущественно с женщинами. Женщины рассказывали, каким образом они развиваются как лидеры, какие советы они могут дать по развитию, насколько это важно. Там был интересный вопрос: что же это такое – непрерывное развитие. Это вызов современности или это твое желание, твое стремление к этому. Мы на эту тему философствовали, вели проблематизирующий диалог. Все сошлись во мнению, что это вызов. Среда диктует некие условия, новые вызовы. С другой стороны, если у тебя нет этого как ценности – открытость новому, непрерывное обучение и развитие, - наверное, очень сложно будет этому вызову отвечать и в эти вызовы встраиваться. Вот с этого мы начали. Я была там модератором.

Продолжили мы в рамках женской повестки. У нас была сессия по женскому здоровью. Женщина и здоровое общество. Я уже была здесь спикером. В мастерской управления «Сенеж» мы уделяем большое внимание ресурсному состоянию лидеров. Чтобы вести за собой людей, вдохновлять, мотивировать, ты, прежде всего, должен быть вдохновлен сам, сам замотивирован и в тонусе. Сейчас есть такое выражение – жизнестойкость лидера. Как психолог и психотерапевт я точно знаю, что это отвечает реалиям. Нужно в себе это обязательно развивать. У нас есть треки по ресурсному состоянию, которые мы с успехом включаем в программы в этом году. И такой же трек у нас будет в нашей женской программе «Женщина – лидер».

- Мне кажется, что непрерывное образование – это необходимость для каждого человека, который хочет работать и расти. Может быть, стоит сразу прививать детям необходимость непрерывного обучения. Делать так, чтобы люди к этому относились как к правилу жизни.

- Мне кажется, у детей с этим все хорошо. Дети изначально открыты новому, настроены на то, чтобы познавать информацию. Они этой информации доверяют. Они информацию проверяют очень быстро. И они воспитываются на наших примерах. Именно поэтому здесь очень важно самим взрослым показывать пример того, что нам интересно, что мы готовы встречать новую точку зрения, постоянно развиваться, пробовать новые технологии и в них совершенствоваться. Когда дети будут это видеть, что родители читают, развиваются, занимаются спортом. Воспитывайте себя, тогда ваши дети будут воспитанными. Это первая история.

Вторая история про то, что непрерывное развитие влечет за собой потребности еще в фильтре информации. Если раньше образование было элитарной историей, на скрижалях были записаны важные мысли, которые передавались от мастера к ученику, очень сложно было найти эту информацию, мастера, то сейчас мы живем в огромном информационном потоке изобилия, всего очень много, информации невероятное количество вокруг нас. И сейчас уже ни для кого не секрет, где можно найти информацию.

Перед всей системой образования встает вопрос не передачи знаний как таковых, а роль методиста и архитектора. Как проверить релевантность и достоверность информации, которая дается. С другой стороны, как ее правильно упаковать, чтобы в наше время информационных технологий и ритмов ее усвоить. Информация очень быстро устаревает. Говорят, что 80 % профессий в ближайшее время уйдут. Но придут другие профессии. Они будут связаны, скорее всего, с IT-технологиями и инфраструктурой. А это новый инструментарий. И вот здесь у взрослых людей вопрос андрагогики – очень большой вызов. На каком-то этапе нам становится неинтересно, скучно использовать что-то новое, потому что старое устоявшееся, понятное, безопасное.

И здесь тот самый выход из зоны комфорта, про который очень многие говорят, заключается в том, чтобы не просто помещать себя в какие-то трудные ситуации, а просто пробовать совершенно новые вещи. Когда мы будем это пробовать, это и новый инструментарий, новые знания, новые форматы. У нас будут создаваться новые нейронные связи, которые у детей создаются в огромном количестве. Именно в их возрасте.

- Непрерывное развитие – залог психического здоровья.

- И жизни.

- Кто больше склонен к непрерывному развитию – мужчины или женщины?

- Здесь вопрос не про гендер. Я вижу разных людей, я всю жизнь работаю в сфере обучения взрослых людей. Это разные отрасли, разные компании – международные, западные компании. И списки в гендерной пропорции очень разные, от случая к случаю. Здесь, скорее, внутренний стержень, потребность и лидерская позиция. Лидер нового времени – это человек, который развивает себя, который сомневается, который развивает критическое мышление, навык поиска новой информации. Скорее, я бы сказала, здесь речь про умение учиться и в принципе преподавательскую деятельность. Здесь традиционно больше женщин. Они более усидчивые, методичные, где-то больше ориентированы на процесс, нежели на результат в частом его проявлении.

Если говорить про программу мастерской управления «Сенеж», много программ в своем контуре мы проектируем с учетом деятельности в социальном проектировании. Ребята, которые приходят к нам, там есть и взрослые, зрелые участники. Губернаторская школа, в которой у нас высшая школа управления обучается. У нас есть социальные проекты. Люди создают что-то, проектируют что-то, что идет на пользу другим людям, творит добро, делает наш мир лучше, страну лучше, город лучше.

- И потом эти проекты – в Фонд президентских грантов.

- Если захотят, то да. Абсолютно разная жизнь у этих проектов. И вот здесь как раз гендер имеет очень интересное значение. Большинство женщин делают проекты по образованию, по непрерывному образованию, по созданию образовательных платформ, образовательных решений.

- Кого вы сейчас готовите? Кто к вам приезжает за новыми знаниями?

- У нас очень широкая целевая аудитория. Это, в первую очередь, победители, финалисты, участники платформы «Россия – страна возможностей». У нас 26 конкурсов, они на любой вкус. У нас есть и блогеры, и учителя, и студенты. Это флагманский конкурс «Лидеры России». Очень много молодежных проектов, конкурсов. Это «Мастера гостеприимства». Мы для них создаем специализированную программу.

Вторая большая часть – молодежный актив. И здесь мы очень плотно работаем с агентством «Росмолодежь». Проектируем программы для них и для людей, которые занимаются молодежной политикой. Недавно у нас была программа для министров по молодежной политике, где новые ценности, новые векторы развития «Росмолодежи» обсуждались. И, конечно, это управленцы молодые, начинающие, это управленцы зрелые. Мне радостно, что мы создаем программы резервные, по развитию резервов кадрового актива. Будем делать резерв для «Росмолодежи». Я надеюсь, что будем делать кадровые резервы и для других наших структур.

На нашей площадке проходит Школа губернаторов. Это проект, который делает Высшая школа госуправления. Уникальная и потрясающая по своей продуктивности программа, на которую огромный запрос. Мне звонят и спрашивают, как попасть на эту программу. Потому что она реально показывает результаты. И назначение губернаторского состава сейчас в большой степени происходит благодаря в том числе обучению, развитию и тому нетворкину, который эта программа обеспечивает.

Программа, которую мы делаем для «Лидеров России», флагманская программа «Театр компетенций». Это наш инновационный продукт. Мы его делаем совместно с Клубом победителей «Эльбрус». Когда мы помещаем наших лидеров в нестандартные условия. Первый модуль у нас проходил на сцене «Геликон опера», когда ребята фактически обучались с помощью педагогического состава, который обычно обучает актеров, режиссеров, сценаристов. Это был новый опыт. Сейчас мы ждем второй модуль. У нас будет инклюзивный театр. Модуль будет посвящен развитию команд и талантов. И с помощью инклюзии, с помощью слепоглухонемых актеров и спектакля, который они будут ставить на сцене Мастерской управления «Сенеж», мы покажем ребятам, что можно чувствовать друг друга, не обладая теми стандартными качествами, которые есть.

Программ очень много. Программы для учителей у нас есть. Программа «Женщина – лидер», где у нас учатся управленцы. У нас входным требованием является обязательно наличие управленческого опыта от двух лет. У нас почти триста человек наших участниц, которые являются нашими амбассадорами, нашей поддержкой. На этом форуме девчонки поддержали, поучаствовали в гостиной. Хотя лететь сюда не близко.

- Вы готовите образовательные программы для будущих, возможно, даже действующих губернаторов. А где вы берете знания, которые им даете?

- Здесь важно коснуться основного принципа андрагогики. Есть такая наука по обучению взрослых. Взрослый человек не будет учиться, если ему это не надо или если ему это неинтересно. Задача любой образовательной программы – создать такие условия на старте, чтобы человеку стало интересно, чтобы он увидел в этом пользу. Когда мы идем в вуз, мы точно понимаем, зачем мы туда идем. Если мы обучаемся, повышаем свое мастерство в профессии, тоже понимаем, что если я сейчас не узнаю новых навыков профессиональных, я опоздаю. Я понимаю, зачем мне это нужно.

А вот лидеру? Я уже лидер, я уже молодей, я уже хороший управленец. Так вот, есть два способа. Первый способ – это создать проблемную ситуацию. И это делается с помощью либо очень сложного кейса в образовании, либо с помощью заведомо той ситуации, где человек потерпит небольшое поражение. Приведу пример. Если мы обучаем ораторскому мастерству, как правило, любой такой тренинг начинается с публичного выступления каждого участника. Желательно под камеру, желательно со сложными вопросами. Это делается для того, чтобы человек, даже если он суперкруто выступает, понял: здесь я заволновался, здесь я не справился. А с камерой я вообще работать не умею. А если мне журналист задает сложные вопросы, я тут замешкался. Отлично, мне это нужно, я буду учиться. Таким образом я на старте формирую эту потребность. Нам важно формировать потребности. Первый способ сделать это – через проблему.

А второй способ – сделать через эксперимент и через интерес. Когда ты вводишь человека в новую зону, в которой он ничего не понимает. И это может быть на стыке искусства. Мы с лидерами работаем в театре. Ничем людей не удивишь. А когда ты оказываешься на сцене, когда тебе говорят: извините, по Станиславскому – не верю! А он не был никогда не сцене. Перед ним никогда не открывался занавес. Он никогда не видел зрительный зал с другой стороны. И из этого интереса люди тоже обучаются с удовольствием. И чем больше этого интереса включено в программу, тем больше вовлечение. А дальше между делом ты даешь те навыки, которые необходимы.

- Не стоит бояться сложных ситуаций. Некоторые, возможно, понимают, что они часто оказываются в этих сложных ситуациях, люди думают, что судьба такая. А на самом деле все ровно наоборот. Это отличный способ научиться чему-то новому.