В Ассоциации туроператоров России объяснили, почему отдых за границей стал дороже

Все зарубежные курорты - в премиальном ценовом сегменте, кроме Турции. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Самое популярное зарубежное направление 2021 года - Турция, тут нет никаких сюрпризов, - подводит итоги летнего сезона исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. - По предварительным оценкам, до конца года Турция примет 4,5 миллиона российских туристов. Это намного больше, чем в 2020 году. Но заметно меньше, в допандемийном 2019-м (тогда в Турции отдохнули 7 миллионов россиян, и это рекорд. — Ю. С.).

На данный момент для наших путешественников открыто более 40 стран. Но все остальные по популярности не дотягивают до Турции, и разрыв достаточно большой, признают в АТОР. Почему? Все дело в ценах и доступности авиаперелета. В Турцию разрешены и чартерные, и регулярные рейсы из всех аэропортов России, нет лимитов по количеству полетов. А на других зарубежных маршрутах множество ограничений. Рейсов не хватает, из-за этого билеты очень дорогие.

- Туры в Египет с прямыми рейсами в Хургаду и Шарм-эль-Шейх сейчас доступны из 41 города России. Но в силу отсутствия чартеров и лимита на регулярные рейсы стоимость отдыха в 2 – 2,5 раза выше, чем ожидали туристы: порядка 50 – 60 тысяч рублей на человека за неделю отдыха в отеле 3 звезды All inclusive. Греция очень дорогая, туда тоже возможны лишь регулярные рейсы. Как и в ОАЭ.

Впрочем, есть страны, куда сейчас летят не меньше наших отпускников, чем до пандемии. Или даже больше:

- Это островные экзотические курорты в Индийском океане и на Карибах: Мальдивы, Сейшелы, Куба, - продолжает Майя Ломидзе. - Турпоток из России на Мальдивы на 200% превысил показатели 2019 года. При этом цены на отдых в Доминикане и на Кубе выросли на 10 – 15% по сравнению с 2019 годом, остальные направления подорожали на 30 – 70%. За исключением Турции, это единственный массовый зарубежный курорт с точки зрения цен. Все остальные сейчас в премиальном сегменте. Пока не закончится пандемия, доступность массовых путешествий будет ограничена.