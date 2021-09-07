Детский омбудсмен: Для выродков, убивших ребенка, не должно быть права выхода из тюрьмы и раздачи интервью

Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Владимировна Волынец. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Жуткое изнасилование и убийство двух девочек в Кемерово прокомментировала в эфире радио «Комсомольская правда» уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Владимировна Волынец.

- Это ужасная история. Конечно, в идеале должна быть смертная казнь для таких зверей, - заявила «КП» детский омбудсмен Ирина Волынец. - Но так как у нас в стране мораторий на смертную казнь, то пусть будет пожизненное заключение без права досрочного освобождения и вообще без права когда-либо увидеть небо без решетки. Причем это должны быть тюрьмы особого режима типа «Черного дельфина». Потому что, к сожалению, случаи зверств над детьми не уменьшаются. Значит, тяжесть наказания надо усиливать, причем кардинально. Чтобы вообще ни одного шанса даже не было у выродков.

К сожалению, педофилия не лечится. И когда эти люди выходят на свободу, они часто продолжают делать то же самое. Даже 25 лет, даже 40 лет – это недостаточный срок. Они в колониях питаются по расписанию, кто-то умудряется наслаждаться жизнью даже в таких условиях. А потом они выходят и начинают раздавать интервью, как скопинский маньяк...

В любом случае, когда у человека есть конечная дата пребывания в тюрьме, это его надежда, он этой надеждой живет, радуется этому.

Нужен запрет пропаганды подобных преступников и преступлений. Иначе каждый вышедший из тюрьмы изверг, нелюдь, является живой пропагандой, когда его начинают окружать, журналисты, блогеры... Человеку в принципе свойственно копаться и в такой сфере. Поэтому пусть сидят в тюрьме без права давать интервью, без права вообще дышать свободно.

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