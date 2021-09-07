Россия могла сделать Украину «Афганистаном» еще 6 лет назад

Автор телеграм-канала «Русский ориенталист», политконсультант Игорь Димитриев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Как назвать государство, которое взрывает объекты гражданской инфраструктуры других стран?

- В чем разница между разведчиком и шпионом? Тут так же. Они занимаются диверсионной деятельностью и не скрывают этого. Чтобы назвать это терроризмом, нужно доказать, но все признаки же налицо.

- Террористическая организация Главное Управление Разведки (ГУР)? Это же они провели операцию.

- Еще несколько лет назад ГУР изобразил на гербе сову, бьющую в территорию РФ. Тогда все смеялись. Но они могут создать реальные проблемы. Не надо смотреть на провалы. Они пока отрабатывают связки, формы взаимодействия, прощупывают ситуацию, дают возможность чуть расслабиться. Потом опять организуют что-то. И по итогу это даст результат. Это реально дееспособная структура. У них есть цель. Первоочередная — создать нам максимум проблем в Крыму, а максимум — развал России. Они этого не скрывают. Поэтому обвинять их в терроризме можно и даже нужно.

- Вспоминается энергоблокада Крыма в 2015 году.

- Тогда и надо было начинать действовать. Надо было бить в набат во всех международных структурах. Если бы тогда все наши ведомства начали твердить, что Украина — террористическое государство, то к сегодняшнему дню все в мире знали бы, что Украина — это что-то типа Афганистана. И отношение к ним было бы совсем другое, даже в тех странах, где не работает телевизор и интернет. И нам было бы проще объяснить зачем мы строим «Северный поток-2» - чтобы «наши общие с партнерами активы не проходили по территории террористического государства».

- Как Украина теперь смотрится в глазах партнеров, которых умоляют сохранить транзитную трубу и при этом взрывают такую же нашу?

- У них свои интересы. Эту трубу продвигают, ту - взрывают. С их стороны всё логично. Информационно они это прикроют.

- Это идея украинцев или их кураторов?

- У каждого ведомства свои башни. Военные — под Британией, хотя раньше контролировались американцами, а Службой безопасности до сих пор руководит США. И каждый из них играет в свою игру. Направление Крыма и их военные вылазки курирует британская сторона. Они продвигают свои инициативы. Скорее всего это их инструкции.

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