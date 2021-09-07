«России нужна новая приватизация»: обсуждаем свежую статью Кудрина с экономистом

Алексей Кудрин - известный критик слишком сильного влияния государства на российскую экономику. Фото: Артем КИЛЬКИН

И ПРИДЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ СОБСТВЕННИК

Алексей Кудрин - известный критик слишком сильного влияния государства на российскую экономику. На эту нашу «особенность», которая тормозит развитие страны, Кудрин в очередной раз посетовал в своей свежей статье для журнала «Компания». Заголовок у статьи говорящий: «Пора дать экономике повзрослеть». Вот главные тезисы из свежей статьи Кудрина (приводим дословно):

- Масштабы прямого участия государства (в российской экономике, - Ред.) за последние 20 лет заметно выросли.

- В российской десятке крупнейших компаний только четыре - частных. Для сравнения: в топ-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием.

- В 2018 году доля совокупной выручки контролируемых государством компаний в сфере добычи сырой нефти и газа составляла 74,4 %, в сфере машиностроения, электроники, оптики и электрооборудования — 55,6 %, в финансах и страховании — 46,8 %.

- Госсектор может временами играть важную и положительную роль (особенно в кризисы, - Ред.), но ему пора начать сокращаться. «Особого пути» в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами.

- Изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом.

ЧАСТНИКОВ У НАС РАССТРЕЛИВАЛИ

С одной стороны, сложно не согласиться с Алексеем Леонидовичем. С другой - у нас, помнится, уже была приватизация. Нужна ли еще одна? И действительно ли это «повысит эффективность экономики» и позволит ей «повзрослеть»? Главные тезисы Кудрина мы обсудили с Георгием Остапковичем, директором Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.

- В экономически развитых странах доля государственной продукции и услуг в экономике - максимум 25-30 процентов. У нас доля государства намного выше, - констатирует Георгий Остапкович. - Когда участие государства высокое, это уже скорее регулируемая экономика, чем рыночная. Потому что государство через свои структуры создает продукцию, потом своим же структурам ее продает. При этом регулирует цены, выдает субсидированные кредиты.

Конечно, ни одна рыночная экономика без государственного участия существовать не может. Это прекрасно понимают в развитых капиталистических странах. Законодательство, налоги, распределение доходов, создание инфраструктуры – все это, как правило, находится в ведении государства. Но роль государства должна быть минимальна. Проблемы в экономике возникают из-за того, что доля государства или чересчур избыточна и навязчива, или, наоборот, государство не выполняет своих функций.

- Государство у нас не жалует частный бизнес, и это понятно - конкурентов никто не любит. Но почему население тоже с подозрением относится к частникам? Не так давно ВЦИОМ публиковал результаты опроса, и больше половины россиян считают, что роль государства в разных сферах необходимо усиливать.

- Это наша ментальность, наследие советского периода. Цеховиков - частников, которые делали из остатков материала хорошую, качественную продукцию - в СССР расстреливали.

Но тогда нужно спросить у тех людей, которые выступают за усиление государственного влияния: почему последние 10 лет мировая экономика растет на 3,2-3,5 процента в год, а у нас среднегодовые темпы роста - меньше 1%? Почему во всех развитых странах реальные располагаемые доходы населения растут, а у нас уже семь лет падают или стагнируют? Может, такие вещи происходят именно из-за чрезмерной роли государства в экономике?

- Боюсь, наши люди ответят, что все это как раз из-за частников...

- Я бы не сказал, что это мнение превалирует в обществе. Я общаюсь с массой умных людей, экономистами, кандидатами, докторами наук. И все считают, что доля государства в экономике у нас избыточна. Современные люди, особенно молодежь, прекрасно понимают, что к чему.

ГОСКОМПАНИЮ ПРОДАЛ - ПЕНСИИ ПОВЫСИЛ

- Значит, прав Кудрин – нужна приватизация?

- Я считаю, приватизация возможна. Конечно, не нужно приватизировать стратегические объекты - например, те, которые обеспечивают экономическую, продовольственную безопасность страны. А за многие другие предприятия государству не стоит цепляться.

Миру неоднократно доказано, это писали лауреаты Нобелевских премий по экономике: частное предприятие более эффективно, чем государственное. Владельцы частных предприятий рискуют своей собственностью, своим капиталом. А на государственных компаниях другая логика: обанкротилось - ну и пускай, я через дорогу перешел и устроился на другое госпредприятие.

У частного предприятия гораздо выше ответственность. Частники будут рисковать, только если бизнес-план четко просчитан. А госпредприятию дали деньги - и оно их направило в производство, в инвестиции. Что там будет на выходе, его не волнует.

К тому же нельзя забывать, что у нас высокий уровень бедности; средняя пенсия - чуть больше 15 тысяч рублей. Если государство продаст предприятие частникам, оно положит огромную сумму в бюджет. Эти деньги можно использовать на социальные программы, помощь малообеспеченным людям. Так что нужно менять экономическую модель - хотя бы частично.

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