Мишустин рассказал про создание «Санитарного щита» России

Премьер побывал на стройке областной инфекционной больницы. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Во вторник, 7 сентября, Михаил Мишустин инспектировал Саратов. Премьер побывал на стройке областной инфекционной больницы. Сейчас больным приходится лечиться в инфекционных отделениях многопрофильных стационаров. Взрослой специализированной инфекционной больницы в области нет вообще, а детских хоть и две, но одна из них расположена в постройке 19 века, а другая - в дряхлом здании 70-х годов прошлого века. Причем, обе в городской черте.

Мишустин осмотрел один из корпусов будущей больницы. Ее строят на городской окраине. Буквально в минувшие выходные в корпусе еще отсутствовала крыша и не были постелены полы, но к приезду Мишустина стройке придали нешуточное ускорение. Оборудовали даже несколько палат, чтобы не презентовать премьеру голые стены.

Строительство больницы началось в мае прошлого года. К концу этого года обещают принять первых больных. Больница рассчитана на 400 коек, 250 из них детские. Еще 80 коек реанимационные. Лечить здесь будут в том числе ковидных пациентов.

- Из разрозненных учреждений пациенты с коронавирусом приедут сюда - в очень хорошо оснащенное медучреждение, - рассказали Мишустину.

Хоть стройка и не завершилась, медоборудование уже полностью закуплено и ждет монтажа.

Премьеру также рассказали, что в больнице будет создана мощная бактериологическая лаборатория.

- В течение нескольких часов мы сможем определять тип вируса и прицельно назначать лечение пациенту, а не общую терапию. Обычно, чтобы типировать возбудителя, требуется от нескольких дней до недели, - объяснили врачи корреспонденту «Комсомолки».

- Это очень важный для жителей области социальный объект. «Санитарный щит» страны, который создается по инициативе президента, как раз основывается на таких больничных блоках. Это серьезная, продуманная система, которая позволит помогать людям и во время пандемии, и после нее. Тестовые системы сегодня должны распознавать за кратчайшее время любой из вирусов, в этом смысле мы делаем фундаментальную системную работу. Очень здорово, что вы в этом году завершите все основные работы, - сказал Мишустин.

Сопровождавший Мишустина спикер Госдумы Вячеслав Володин (идет на выборы в Госдуму от Саратовской области) рассказал, что в больнице предусмотрены места для проживания врачей из красной зоны (медики смогут оставаться в больнице до 40 дней).

Мишустину также рассказали, что в Саратове строится клинический онкодиспансер на 200 коек. Его должны запустить в следующем году. В онкодиспансере будет все необходимое оборудование. Сейчас пациентам приходится ездить на диагностику в другие регионы (онкологическими заболеваниями страдают 65 тысяч саратовцев).

Представили премьеру и проект строительства областного клинического противотуберкулезного диспансера на 450 круглосуточных коек. Нынешний диспансер находится в центре города в историческом знании, где проживал генерал-губернатор Петр Столыпин. В каждой палате по 6 коек. Туалет - в конце коридора.

- Нужно вынести диспансер за черту города, - заметил Володин.

- Мы без сомнения этот проект поддержим. В следующем году будем начинать, но надо все тщательно рассчитать, - сказал Мишустин.

Со стройки Мишустин с Володиным отправились в Кировское трамвайное депо. Премьер поддержал стратегию развития линии скоростного трамвая в Саратове. Сейчас скорость трамваев составляет 10 км/ч, тогда как на скоростной линии этот показатель будет достигать 30 км/ч. Володин рассказал, что рельсовое хозяйство в городе устарело настолько, что трамваи нередко сходят с рельсов. Общий объем вложений на модернизацию электрического и рельсового хозяйства составит 9,3 млрд руб. на три года, а пассажиропоток к 2029 году будет увеличен с 21 до 32 млн человек в год.

- В первую очередь речь идет о большой модернизации всей инфраструктуры общественного транспорта, о которой говорил президент в своем послании. Это очень серьезный проект, который позволит дать людям современные технологичные средства передвижения, - сказал Мишустин.

Премьер пообещал дать поручение о том, чтобы за счет средств из дорожных фондов можно было ремонтировать не только дорожное покрытие, но и трамвайное полотно.

Побывал Мишустин и на набережной Волги, где ему презентовали проект ее реконструкции.

- Волга, мост, красота! - огляделся по сторонам Мишустин.

- Да, красота! Но мы долгое время запускали заводы и спутники, а отдыхать людям было негде. Благодаря вашей поддержке, благодаря тому, что стали обустраивается программы по городской среде, был оборудован пляж, впервые! - рассказал Володин.

- А много человек пришло на открытие? - спросил Мишустин.

- Около 20 тысяч человек.

- Ого!

- Правда в этом году было около 40 градусов жары и Волга зацвела. Поэтому пляжем попользоваться не успели, - разочаровал спикер Госдумы.