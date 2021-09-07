«Норникель» стал флагманом перехода к низкоуглеродной экономике в России»

Дмитрий Владимирович Пристансков, вице президент «Норникеля» Фото: Андрей МИНАЕВ

- Дмитрий Владимирович, какие у «Норильского никеля» интересы на Восточном форуме?

- У нас в Забайкальском крае есть масштабное производство – Быстринский ГОК. Мы запустили его в 2017 году. Это один из серьезных «гринфилдов» за последние пять лет. А в целом мы постоянные партнеры форума. Как вы знаете, куратор этого форума – Министерство по делам Дальнего Востока и Арктики, теперь это объединенная повестка.

- Вы на форуме выступили модератором сессии по «умным городам». О чем на ней шел разговор?

- Набирает силу тренд на создание больших агломераций на базе существующих городов. Хабаровская и владивостокская агломерации могут стать самыми быстро растущими не только на территории Дальнего Востока, но и по всей России. В связи с этим возникает ряд прикладных и насущных вопросов: как избежать оттока населения из малых городов в центры, как повлияет переток населения из больших городов в пригороды, как обеспечить надлежащий уровень сервиса комфортного для проживания обычного гражданина. Особенно это касается малых городов.

Мы вели дискуссию о малых городах Арктики и Востока численностью от 100 до 500 тысяч человек. Качество жизни горожан в них ничем не должно отличаться от качества жизни обитателя крупного мегаполиса. «Норникель» представлен в этой повестке нашей дочерней компанией «Единство». Ее генеральный директор Татьяна Мохова рассказала об проекте «Город – онлайн». Это площадка, которая существует в виде онлайн-приложения, мобильной версии и обычного интернет-сайта. На ней объединены более 30 сервисов умного горожанина. Оплата штрафов, услуг ЖКХ, телемедицина, дистанционное образование - вплоть до аренды детских колясок. Сейчас мы запустили этот агрегатор в пяти городах присутствия компании – в Норильске, Красноярске, Мончегорске, Дудинке и Мурманске. Но в планах компании масштабировать этот проект более чем в сорока малых городах Арктики и Дальнего Востока.

- Зачем «Норильскому никелю» идти в эту нишу?

- Мы не просто горнометаллургическая компания, мы – многофункциональный холдинг мирового значения. Кроме того, мы серьезно занимаемся цифровой трансформацией. Мы оцифровали многие наши управленческие процессы, в том числе, в сфере экологии, промышленной безопасности. Направление, по сервисам для «умных горожан» - это наша социальная миссия. Причем мы хотим ее нести не только в городах нашего присутствия, но и в других.

- Что такое умный город? Есть ли устоявшееся определение?

- Умный город – это, в первую очередь, удобный и комфортный город. Безусловно, это город, обладающий современными техническими возможностями. Наша компания обеспечила Норильск стабильным интернетом. От Уренгоя до Норильска провели, в том числе по дну Енисея в тяжелых условиях вечной мерзлоты, оптоволокно. Норильск не может и не будет восприниматься как вахтовый город. Здесь проживает 180 тысяч человек постоянного населения. Город, который живёт современной жизнью. Мы вносим в это свой вклад. Совместно с правительством России запустили комплексный план развития Норильска. Он включает в себя реновацию жилого фонда, системы ЖКХ, транспортной инфраструктуры. Только представьте, последний на сегодня жилой дом в Норильске был построен в 2002 году. Конечно, жилой фонд требует реновации и современных подходов. Особенно учитывая что речь идет о строительстве в условиях вечной мерзлоты.

Наше отдельное направление - создание инфраструктуры для досуга горожан. В конце прошлого года мы в Норильске ввели в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Айка». Он назван в честь белой медведицы, которая жила в 1970-х годах на квартире у режиссера норильского телевидения. Это спортивный комплекс более чем на 1100 мест. Там тренировочная база для нашей профессиональной команды по мини-футболу. Это место, где могут проводиться всероссийские чемпионаты и кубки по мини-футболу и другим видам спорта. Самое главное – это место спортивного досуга, где каждый горожанин может прийти с семьей и провести время.

- На Восточном форуме много обсуждали современные мировые ESG-тренды. Как у «Норильского никеля» с экологическим, социальным и корпоративным управлением?

- Мы давно вовлечены в эту повестку. Многие инвесторы сегодня выбирают направление для инвестирования именно с учетом этого тренда. «Норильский никель» приветствует переход к зеленой экономике, мы рассчитываем стать ответственным игроком и одним из лидеров на мировом рынке цветных металлов.

- Тем более что именно цветные металлы нужны, например, для аккумуляторов электрокаров...

- Вы абсолютно правы. И не только для аккумуляторов они нужны, но и, например, в катализаторах улавливания газов в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Необходимы они и в таких растущих индустриях как космическая, медицинская. Поэтому для нас крайне важно соответствовать современным экологическим требованиям. Мы недавно присоединились к международной сети ответственных поставщиков. В России «Норильский никель» сейчас стал флагманом в переходе к низкоуглеродной экономике. Летом этого года мы выпустили партию никеля с нулевым углеродным следом. Меры по снижению выбросов диоксида углерода внедрены на всех этапах производства готовой продукции. От добычи руды до обогащения. Все это произошло за счет масштабной модернизации нашей энергетической инфраструктуры. Подчеркну, что выпуск углеродно-нейтрального никеля стал возможным не за счет покупки квот на выбросы СО2, а именно за счет усилий компании по снижению выбросов.

Мы планируем вносить существенный вклад в новую структуру глобальной экономики - в электрификацию транспорта, водородную энергетику и развитие альтернативных источников энергии. 1 июня этого года совет директоров «Норильского никеля» утвердил новую экологическую стратегию. Она охватывает 6 направлений. Это и вода, и почва, и воздух, и обращение с отходами, биоразнообразие. Ключевым элементом стратегии является наша программа «Серный проект-20». Аналогов в мире практически нет. Программа рассчитана на снижение диоксида серы в зоне Норильского промышленного района более чем на 95% к окончанию нашего проекта. А стоимость этой программы превышает 250 миллиардов рублей.