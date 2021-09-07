Какое нарушение никогда не смогут распознать камеры: «Искусственный интеллект на это не способен»

Благодаря технике уже штрафуют за любое, даже самое примитивное нарушение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве появится 500 дорожных камер с новыми функциями фиксации нарушений. Как сообщают в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), система настолько «продвинутая», что сможет выписать штраф за отсутствие страховки и техосмотра.

- Наличие ОСАГО и диагностической карты будет пробиваться по номеру машины, - объяснил kp.ru эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

А еще ЦОДД сообщает, что новые камеры будут следить за правильностью парковки и опасными маневрами мотоциклистов. Впрочем, специалисты не верят, что система окажется настолько умна.

- Благодаря технике уже штрафуют за любое, даже самое примитивное нарушение, за которое инспектор сделал бы предупреждение и отпустил. Но я сомневаюсь, что искусственный интеллект сможет эффективно распознавать опасное маневрирование, - говорит автоэксперт Андрей Ломанов. - Тем более что законодатели до сих пор бьются над определением этого понятия. Помните казус с прибором «Алколазер», который автоматически определял пары спирта? От этой идеи отказались, потому что под раздачу попадали даже трезвые шоферы, которые везли пьяных пассажиров. На дороге всегда будут ситуации, при разборе которых нужно будет участие человека, а не комплексы фото- и видеофиксации.