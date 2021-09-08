«Стране нужны новые Пушкины»

Гимназия дает сильную базу знаний, с которой ребята смогут поступить в лучшие вузы страны. Фото: пресс-служба СПбГУП.

300 старшеклассников из регионов получат возможность обучаться на полном пансионе. И еще 150 петербуржцев. С огромными букетами цветов в руках и улыбками на лицах школьники Петербурга 1 сентября отправились на торжественные линейки. Для них свои двери распахнули 687 школ, 8 из которых новые. Одно из самых ярких новшеств города на Неве- образовательный комплекс Университетской гимназии СПбГУП «Ольгино». Здесь будут обучаться ребята с 8-го по 11-й класс.

От киноконцертного зала до спортивной площадки

- В этом году в гимназию пришли 82 старшеклассника. В «нековидные» времена их было до 180, а в прошлом году - только 30. Всего у нас смогут обучаться 450 детей. 300 ребят из регионов в гимназию будут направлять профсоюзные организации страны. Эти старшеклассники будут учиться на полном пансионе. Места достанутся тем школьникам, родители которых внесли большой вклад в развитие профсоюзов России, - отмечает ректор СПбГУП, профессор Александр Запесоцкий.

Первый звонок в этом учебном году дал ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий. Фото: пресс-служба СПбГУП.

- Оставшиеся 150 мест займут городские ребята, для которых предусмотрен полупансион. Материальная база гимназии журналистов поразила. Скорее увиденное похоже на многозвездочный отель мирового класса: уютное фойе для комфортного общения, столовая, об интерьерах и оснащении которой может мечтать элитный ресторан, фешенебельный киноконцертный зал, впечатляющая спортивная площадка для большого тенниса, волейбола, баскетбола, футбола, зеленые лужайки со старинными деревьями - 2 гектара земли в курортном поселке.

Экологически чистая курортная зона, вплотную прилегающая к Санкт- Петербургу неподалеку от сверкающей башни «Лахта центра». Если добавить к этому уютные номера, пятиразовое питание и, главное, коллектив замечательных педагогов с отработанной с 1999 года и весьма эффективной педагогической концепцией - мечта самой взыскательной семьи.

- У нас обучают с задачей подтянуть выходцев из обычных школ страны до уровня СПбГУП, - поясняет Александр Запесоцкий. - К нам ведь в последние годы пробиться трудновато. Средний конкурс на места Минобра - 69 человек на место.

Дождь - знак плодотворного года

В честь открытия в гимназии прошел настоящий праздник. На нем собрались нарядные ученики. Для кого-то из них это последняя школьная линейка - бесценный шанс поблистать в белых блузках с заплетенными косичками. Впереди - университет, один из популярнейших в стране. Конечно, приехали родители, которым важно увидеть, где же будет жить и учиться ребенок. Торжественной линейке помешала погода. Прямо во время поздравительного выступления Александра Запесоцкого Ольгино накрыл дождь с градом. Но все восприняли это с улыбкой. Решили, что дождь в День знаний - знак плодотворного учебного года.

Во время линейки пошел дождь, но участники посчитали, что это хороший знак. Фото: пресс-служба СПбГУП.

- Можно считать, что это был первый в этом учебном году открытый урок в гимназии по дисциплине ОБЖ. Тема занятия - эвакуация в условиях града, - смеется директор Международной гимназии «Ольгино», кандидат наук Артем Тылик.

Артем Тылик. Фото: пресс-служба СПбГУП.

Вспоминая Царскосельский лицей

Немного промокшие, но радостные участники праздника переместились в шикарный концертный зал. Поздравить школьников пришли именитые гости: в первых рядах - глава российских профсоюзов Михаил Шмаков и его заместители Евгений Макаров, Александр Шершуков, петербургский профлидер Владимир Дербин, первый зампред Комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко, первый заместитель гендиректора ИТАР- ТАСС Михаил Гусман, масса узнаваемых медийных лиц Северной столицы. От Российской академии наук выступил президент Киргизии (1990-2005 годы), а ныне академик Аскар Акаев. Давний друг СПбГУП и частый его гость, был потрясен увиденным.

- Я здесь вспомнил прославленный в России Царскосельский лицей. Он когда-то дал нам великого Александра Пушкина - «солнце русской словесности», - отметил почетный гость.

- Стране нужны новые Пушкины. Не сомневаюсь, из этой гимназии они выйдут. - Наверное, теперь мы единственная школа страны, которая может похвастаться, что на ее от- крытом уроке присутствовали такие почетные гости, - отметил Артем Тылик. Подарок для гимназистов подготовили их «старшие братья» - студенты СПбГУП. Они организовали яркую концертную программу с бальными и современными танцами, с песнями. Завершился концерт традиционным гимном учебного заведения. После такого масштабного торжества настрой и у педагогов, и у учеников «Ольгино» был боевой - вместе они отправились за первыми пятерками.

Для гимназистов созданы все условия - от комфортных номеров для проживания до спортивных площадок. Фото: пресс-служба СПбГУП.

ДОСЛОВНО

«Обучение здесь нацелено на поступление всех ребят в лучшие вузы страны» Михаил ШМАКОВ, председатель Федерации независимых профсоюзов России: - Я уверен, что с этим педагогическим коллективом и возможностями гимназии ребята смогут замечательно подготовиться к поступлению в наш Гуманитарный университет профсоюзов. Если у кого-то не получится - в любой другой из лучших гуманитарных вузов страны. Заботиться о людях - главная задача российских профсоюзов.