Анекдоты: Трудно удержаться от траты денег на роскошь, когда ты входишь в сотню богатейших людей подъезда

На 8 Марта подарил жене книгу «Как экономить деньги»...
Теперь я не курю, хожу на работу пешком и похудел на 5 килограммов.
* * *
Однажды один мудрый человек… ничего не сказал.
Времена были опасные, да и собеседники ненадежные.
* * *
К сведению автомобилистов.
Иногда сигнализация воет не из-за того, что в машине стекла разбиты, а окна разбиты из-за того, что воет сигнализация.
* * *
Запись в школьном дневнике: «Ваш ребенок глотает окончания слов».
Ответ родителей: «Знам, ругам».
* * *
Переписка в сети:
- Френды, не поделитесь рецептом пасхи?
- Значит, так: выходишь из Египта… Раздвигаешь море…
* * *
Детей на зиму одевать надо, но я прошелся по «Детскому миру» и подсчитал: дешевле их в Таиланд до самого лета отправить…
* * *
- Что такая грустная?
- На мужа обиделась!
- А из-за чего?
- Забыла! Потому и грустная!
* * *
У йога спрашивают:
- А вам не больно на доску с гвоздями ложиться?
- Больно только первый раз, а потом, главное, в те же дырочки попасть.
* * *
- У нас в Ханты-Мансийске столько нефти, сколько в Эмиратах!
- И живете, как в Эмиратах?
- Нет, как в Ханты-Мансийске…
* * *
Вбил в поисковик: «Тесла помог Сталину отправить настоящего Ленина на Луну», и теперь контекстная реклама предлагает мне работу на РЕН ТВ.
* * *
Приехала теща в гости. Маленький мальчик:
- Ура! Бабуля приехала, теперь папа фокус покажет!
- Внучок, а какой фокус?
- Папа сказал, что если ты еще раз появишься, то он на стену залезет!
* * *
В Одессе:
- Мадам, да из вас уже песок сыпется!
- Вовсе это не песок. Это таки не сгоревший в молодости порох!
* * *
Русский национальный менталитет:
- Блин, вообще ничего не видно! - сказал водитель и прибавил газу.