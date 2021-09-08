Анекдоты: Трудно удержаться от траты денег на роскошь, когда ты входишь в сотню богатейших людей подъезда

На 8 Марта подарил жене книгу «Как экономить деньги»...

Теперь я не курю, хожу на работу пешком и похудел на 5 килограммов.

* * *

Однажды один мудрый человек… ничего не сказал.

Времена были опасные, да и собеседники ненадежные.

* * *

К сведению автомобилистов.

Иногда сигнализация воет не из-за того, что в машине стекла разбиты, а окна разбиты из-за того, что воет сигнализация.

* * *

Запись в школьном дневнике: «Ваш ребенок глотает окончания слов».

Ответ родителей: «Знам, ругам».

* * *

Переписка в сети:

- Френды, не поделитесь рецептом пасхи?

- Значит, так: выходишь из Египта… Раздвигаешь море…

* * *

Детей на зиму одевать надо, но я прошелся по «Детскому миру» и подсчитал: дешевле их в Таиланд до самого лета отправить…

* * *

- Что такая грустная?

- На мужа обиделась!

- А из-за чего?

- Забыла! Потому и грустная!

* * *

У йога спрашивают:

- А вам не больно на доску с гвоздями ложиться?

- Больно только первый раз, а потом, главное, в те же дырочки попасть.

* * *

- У нас в Ханты-Мансийске столько нефти, сколько в Эмиратах!

- И живете, как в Эмиратах?

- Нет, как в Ханты-Мансийске…

* * *

Вбил в поисковик: «Тесла помог Сталину отправить настоящего Ленина на Луну», и теперь контекстная реклама предлагает мне работу на РЕН ТВ.

* * *

Приехала теща в гости. Маленький мальчик:

- Ура! Бабуля приехала, теперь папа фокус покажет!

- Внучок, а какой фокус?

- Папа сказал, что если ты еще раз появишься, то он на стену залезет!

* * *

В Одессе:

- Мадам, да из вас уже песок сыпется!

- Вовсе это не песок. Это таки не сгоревший в молодости порох!

* * *

Русский национальный менталитет:

- Блин, вообще ничего не видно! - сказал водитель и прибавил газу.