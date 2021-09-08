Россияне рассказали, как провели лето-2021 - самое жаркое за последние 130 лет

Вопрос дня: А вам этим летом отдохнуть удалось? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Гедиминас ТАРАНДА, заслуженный деятель искусств РФ, балетмейстер:

- Я такого лета ждал давно - осуществлялись мои мечты в Тарусе. Такого грандиозного размаха на Ивана Купалу мало кто ожидал - тысячи свечей, композиции с русалками, удивительный настрой музыкантов. Я там наслаждался природой, рекой Окой. И там же сделал премьеру экобалета «Полет над легендой», а в июле в японском саду устроил «Мадам Баттерфляй». Жил там и наслаждался этим садом, и смотрел на бабочек.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- Лето вышло смешанным, хотя удалось три недели пробыть на даче под Москвой в августе. Притом раньше соседи радовались, когда я приезжал надолго: если директор Гидрометцентра на месте, значит, все спокойно. Но оттого, что лето оказалось самым жарким за 130 лет наблюдений, это отразилось на рабочем напряжении.

Николай СВАНИДЗЕ, историк, журналист, профессор РГГУ:

- Честно говоря, толком отдохнуть не удалось. Хотя в семье именно летом никто не болел, но планы куда-то поехать вместе не срослись.

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией луковых и бахчевых культур НИИ риса:

- Только сейчас смог уйти в отпуск - все лето шла работа на земле. В августе передал на госиспытания новый сорт тыквы, Фундучок. Жаль только, ни разу не выбрался на рыбалку.

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:

- Я каждые пять дней выходил в интернет и отчитывался о своей 60-летней творческой деятельности. И выпустил 10 фильмов на youtube-канале - сказки для Фейсбука. Я начитывал - как сказочник, а артисты исполняли мои песни. Это лучшее лето было из всех.

Сергей ГОЛОВ, президент Союза турагентств:

- Этим летом отдыхать было просто некогда. Ежедневно решали проблемы, связанные с постоянными изменениями в нашей отрасли. Туристические рекорды нашего юга - это наши седые волосы. Потому отдых с семьей планирую на осень.

Марина, читатель сайта KP.RU:

- Отлично отдохнули в «Розе Хутор», похуже было в Адлере, но вообще порадовало московское теплое лето.