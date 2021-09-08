«Вопрос государственный»: В Волгодонске обсудили меры по оздоровлению реки Дон

Реализация проекта по оздоровлению реки Дон запланирована до 2030 года, и первые практические шаги уже делаются. Фото: пресс-служба губернатора РО.

В Волгодонске под председательством губернатора Ростовской области Василия Голубева и с участием главы Волгоградской области Андрея Бочарова состоялось межрегиональное совещание по реализации дорожной карты по оздоровлению реки Дон и развитию его водохозяйственного комплекса. Эта программа воплощается в жизнь при непосредственной поддержке Совета Федерации и лично председателя Валентины Матвиенко. В режиме видеосвязи в обсуждении темы приняли участие представители Совета Федерации и руководители научных организаций юга России.

ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ

Вопрос здоровья главной водной артерии Ростовской области напрямую затрагивает благополучие нескольких регионов — от экономического до экологического. Как подчеркнул, открывая совещание, Василий Голубев, в Правительстве России регионы услышали и поддержали.

- Важная совместная работа, которую мы начали в прошлом году и в которой приняли участие федеральные министерства, ведомства, 15 российских регионов, дала ощутимый результат, - подчеркнул губернатор Ростовской области. - Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин 21 июля утвердил план мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон. Особые слова признательности за поддержку адресую Совету Федерации Федерального Собрания РФ и его председателю Валентине Ивановне Матвиенко.

ДОН КОРМИТ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ

Дорожная карта по оздоровлению бассейна реки Дон - это целый комплекс мероприятий, который включает рациональное использование водных ресурсов для гарантированного качественного водоснабжения населения, орошения плодородных земель и судоходства (главные артерии соседних регионов соединены Волгодонским каналом). Не менее важным являются меры по снижению антропогенного воздействия на реку и ее притоки, а также расчистка и восстановление водных объектов бассейна Дона.

По мнению специалистов, основной проблемой Дона и его бассейна является маловодье, которое фиксируется с начала 2000-х годов. Уменьшение водостока основного русла приводит к усилению засоленности Азовского моря и сокращению в нем водных биологических ресурсов, а также грозит препятствовать развитию сельского хозяйства и судоходства.

От равновесия экосистемы бассейна реки Дон зависит каждодневная жизнь людей, которые здесь живут: она обеспечивает работу предприятий промышленности и энергетики, сохранение водных биоресурсов.

105 МЛРД РУБЛЕЙ — НА МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

На весь комплекс мер по оздоровлению бассейна реки Дон будут направлены внушительные суммы. На техническое и технологическое перевооружение мелиоративных систем в целях рационального использования водных ресурсов предусмотрено около 8,7 млрд рублей. Реконструкция Донского магистрального канала потребует 3,6 млрд. Также прорабатывается возможность строительства рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла.

Еще 1,675 млрд рублей предусмотрено на реконструкцию и модернизацию Цимлянского рыбоводного завода, Донского осетрового рыбоводного завода, Аксайско-Донского рыбоводного завода и научного центра «Взморье» АзНИИРХ.

На строительство и реконструкцию комплексов очистных сооружений на территории всех регионов, в которых находится донской бассейн, направят около 40 млрд. В общей сложности оздоровление Дона обойдется в 105 млрд рублей: масштабный проект будет реализован до 2030 года.

ПРИСТУПИЛИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ШАГАМ

Губернатор Волгоградской области еще год назад поддержал инициативу донского региона и принял активное участие в создании и продвижении дорожной карты оздоровления Дона.

- Вопрос спасения Дона, рек донского бассейна, Цимлянского водохранилища, Азовского моря – это вопрос государственный, один из самых важных, - заявил Андрей Бочаров. - То, что сегодня по поручению президента, правительства, на основании предложений Ростовской и Волгоградской областей разработана программа, которая включает мероприятия на 105 млрд рублей, - это очень серьезный шаг за год нашей совместной работы. И, что очень важно, есть поддержка жителей наших регионов, и это дает нам силы и уверенность. А наука, я уверен, будет одним из ключевых звеньев при подготовке плана конкретных мероприятий.

Регионы донского бассейна уже приступили к практическому этапу работы — инвентаризации водных объектов и действующих на них комплексов очистных сооружений. В дальнейшем темпы будут только нарастать, - заметил Василий Голубев, подводя итоги совещания.

- Обсуждая нынешнюю ситуацию вокруг экосистемы донского бассейна, мы говорили все-таки о будущем. О сохранении, передаче нашим будущим поколениям и рек, и земли, и экологии, - подчеркнул Василий Юрьевич. - Это один из национальных проектов. А значит, он находится под сопровождением и под контролем президента. Принципиально важно, чтобы и через 100 лет эта река была такой же главной в этой части нашей страны для 15 регионов.