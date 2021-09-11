Огненные фонтаны, подпольное казино и стриптиз на десерт: Как российские звезды швыряют миллионы на веселье

Блогер Елена Блиновская на свое 40-летие заказала Ивана Урганта. Справа - счастливый муж юбилярши. Фото: elena_blinovskaya/Instagram

Вечеринка, которую блогер-миллионник Елена Блиновская закатила в честь своего сорокалетия, потрясла общественность. На Алтае, где, собственно, и проходило празднование, юбилярша, по некоторым данным, потратила 119 млн рублей. Елена отправила гостей туда бизнес-классом, пригласила самых ярких и высокооплачиваемых звезд. Вели программу Ксения Собчак и Иван Ургант.

На организацию дня рождения Блиновская потратила почти 119 млн рублей. Фото: elena_blinovskaya/Instagram

Но Блиновская не единственная, кто гуляет с купеческим размахом Прохора Громова, словно в последний раз. Мы решили вспомнить самые яркие праздники последнего времени.

Прохор Шаляпин: торжество в отеле Wynn

В брачную ночь Прохор сиял как медный самовар. Зато новобрачная была печальна. Наверное, предчувствовала, что вскоре сляжет с ковидом. Фото: Личный архив

Еще одной светской сенсацией стала свадьба певца Прохора Шаляпина. В жены Проша взял 42-летнюю гражданку Канады Татьяну Клаудию Дэвис.

Для бракосочетания Прохор отправился в США. Местом для яркого события был выбран самый веселый и эпатажный город Штатов - Лас-Вегас. Свадебный банкет в клубе «Интрига», расположенном в отеле Wynn, по некоторым данным, обошелся более чем в 15 млн рублей. В меню среди прочих деликатесов были лобстеры и черная икра. Зал украшали огненные фонтаны, а сам жених щеголял на празднике в костюме русского царевича. Пара сняла в отеле роскошный номер за два миллиона в сутки. К слову, это третий брак Прохора и первый поход под венец Татьяны. Увы, после свадьбы новобрачная заболела ковидом в тяжелой форме и оказалась в больнице.

Филипп Киркоров: куличи и пасхальные яйца

Торт для Филиппа украсили логотипы известных домов моды. Фото: fkirkorov/Instagram

Короля российской эстрады тоже нельзя сбрасывать со счетов! В этом году у него была не юбилейная дата, певцу исполнилось 54, а потому особый размах, похоже, артист припас на следующий год. Местом празднования стал подмосковный клуб «Сохо». Именинник появился перед публикой в цветастом костюме Dolce & Gabbana, присланном брендом ему в подарок. Зал клуба решено было украсить в пасхальном стиле (торжество происходило как раз в Пасху, из-за некоторых обстоятельств Киркоров перенес праздник на несколько дней). За декор отвечала уже упомянутая Лидия Симонова. Со стен на гостей глядели черно-белые портреты виновника торжества. Гостей встречали не хлебом-солью, а куличами и яйцами.

Филипп не хотел поначалу приглашать много гостей, однако в итоге к нему пришли 300 человек! Среди них Ольга Бузова, чета Юдашкиных, Григорий Лепс, Яна Рудковская, Джиган, Little Big, Лолита, Юсиф Эйвазов… Гвоздем банкета стал именинный торт в шесть ярусов, увенчанный фигуркой поп-короля. Поздравляли Киркорова звезды проекта «Маска», а также казачий хор, Григорий Лепс отметился за ударной установкой, а сам виновник торжества спел свою песню «Вива, Виктория» с Юсифом Эйвазовым.

В этом году у короля российской эстрады была не юбилейная дата, певцу исполнилось 54. Фото: fkirkorov/Instagram

Моргенштерн: танцы на воде и конопляный торт

Алишер Валеев отпраздновал свадьбу в последний день лета . Фото: Instagram.com

Для своей невесты Дилары Моргенштерн заказал на свадьбу мужской стриптиз. Фото: xenia_sobchak/Instagram

А потом и сам нарядился в подвенечное платье, не забыв про подвязку на ноге. Фото: xenia_sobchak/Instagram

Алишер Валеев, более известный как рэпер Моргенштерн, в последний день лета отпраздновал свадьбу. Торжество было выдержано в стиле 90-х. На церемонию он надел мешковатый «советский» костюм, а невесту в загс повез лично на видавшей виды Daewoo Nexia (на такой он катал свою Дилару в 2017-м).

В соответствии с концепцией эдакой советской свадьбы были и конкурсы, и танец (тверк в исполнении Алишера), и фото у памятника. Торжество закатили на теплоходе «Рио-1» (он вмещает 500 гостей), который украсили плакатом с аббревиатурой АД (Алишер и Дилара), шарами, а также 26 кроватями и черными статуями. У теплохода появилась даже белая лошадь, которую вывела под уздцы Ксения Собчак. А на сцене выступили стриптизеры с масками Александра Реввы (именно он взял тарелочку Муз-ТВ, обойдя в борьбе за звание «Артист года» Моргенштерна, чем, похоже, нанес ему душевную травму). Но, похоже, все обиды в прошлом: Ревва лично посетил торжество.

Особой статьей расходов был торт. Громадный, весом в 666 кг! На него ушло 3 тысячи яиц, по 50 кг сливочного масла и шоколада, а также 33 килограмма ядер конопли и 33 кг конопляной муки. Кстати, никакого «особого эффекта» эти ингредиенты в торте не имеют. Однако полиция с собакой все равно посетила теплоход. Поиски запрещенных веществ успехом не увенчались. По некоторым данным, свадьба эпатажного рэпера обошлась в 10 млн рублей.

Ксения Собчак: банкет в музее и пение Лободы

Собчак и Богомолов приехали в загс на катафалке. Фото: xenia_sobchak/Instagram

А потом молодая исполнила для гостей эротический танец. Фото: НТВ

Своей свадьбой, назначенной на пятницу, 13-е, Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов явно собирались эпатировать публику. И это удалось на славу. Вместо привычного свадебного лимузина пара предпочла разъезжать на катафалке. На необычную вечеринку пригласили не менее трех сотен гостей. Новобрачная три раза меняла платья, а жених дважды костюмы (по оценкам, туалеты обошлись в 3 млн руб.).

Банкет молодые решили провести в культурно-историческом месте - Музее Москвы. Во дворике музея, где обычно устраивают фестивали еды, кино и блошиный рынок, появились красный подиум и огненные фонтаны. По мнению гендиректора компании «РУ-КОНЦЕРТ» Евгения Морозова, только на банкет пара потратила 16 млн рублей. На украшение зала тоже ушла кругленькая сумма, ведь декорированием занималась известный дизайнер Лидия Симонова, а ее ценник на свадьбу - 3 - 5 млн рублей. Ксения на свадьбе для своего мужа и спела, и сплясала эротический танец, чем до глубины души шокировала родителей новоиспеченного мужа. Гостей же развлекали Нино Катамадзе, Наталья Ионова, а также одна из самых дорогих певиц России Светлана Лобода.

Настя Ивлеева: шабаш в «Праге»

Ивлеева и Элджей больше не вместе, но напоследок они повеселились на славу. Фото: _agentgirl_/Instagram

С тратами Блиновской пирушка по поводу 30-летия экс-ведущей «Орла и решки», популярной видеоблогерши Насти Ивлеевой, конечно, не сравнится. Зато сама Ксения Собчак признала эту вечеринку одной из самых веселых и ярких.

«Я под впечатлением от вчерашнего. Благодаря Настюшке прям пахнуло веселыми вечеринками нулевых», - написала телеведущая. Для праздника Настя арендовала ресторан «Прага», кстати, там же когда-то отмечала свой 30-й день рождения и Алла Пугачева. По словам знающих людей, только аренда «Праги» обошлась Насте в 1 млн 200 тыс. А с остальными расходами набежало 12,5 млн. Поздравить именинницу пришли Регина Тодоренко, Лолита Милявская, Максим Галкин и Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие звезды. Развлекались гости игрой в подпольное казино, просмотром стриптиза и шоу-программы, безудержными танцами и морем шампанского. Настя объявила тему своей вечеринки как «кибербарокко». Этот стиль одновременно подразумевает эпатаж, пышность и роскошь. Однако гости больше напоминали персонажей нечистой силы с Хеллоуина.