Мая алданская: Главный путь российских Колумбов к Великому океану

Команда «Комсомолки», «Транснефти» и РГО в сборе. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Немножко географии и истории

Мая алданская берет свое начало на Дальнем Востоке, со склонов Юдомо-Майского нагорья. Потом петляет тысячекилометровой змеей на юго-запад Хабаровского края, а ниже поселка Нелькан меняет курс почти на 180 градусов и устремляется на север, в Якутию.

Пять лет назад мы уже сплавлялись по Мае, как раз на север, от хабаровского Нелькана до якутского райцентра Усть-Мая. На этот же раз пошли от верховий на юг, до Нелькана.

Следуя по Мае, в 1639 году отряд Ивана Москвитина дошел до Ламы (Охотского моря). А в XVIII веке по ней прошли отряды великих экспедиций командора Витуса Беринга и Алексея Чирикова, купца и мореплавателя Григория Шелихова. По Мае в середине XIХ века возвращался из кругосветного плавания автор «Обломова» писатель Иван Гончаров.

Нам предстояло пройти эти исторические места.

Так шли к великим географическим открытиям русские казаки Ивана Москвитина.Каразин Н.Н., «Сибирские казаки исследуют новые земли», 1870-е г.г.

…400 лет назад на Руси ничего не знали об этом крае земли, но отряды русских первопроходцев уже упорно торили тропы все дальше на восток. «Достойно, право, изумления, что такая горстка людей овладела таким громадным пространством земли…» - писал о наших первопроходцах в конце XVII века их современник, дипломат и путешественник Якоб Рейтенфельс. Отечественным Колумбам, чтобы пройти от уральских гор до тихоокеанского побережья, потребовалось менее 60 лет...

Начали мы на реке Мати, притоке Маи. Стояло пекло - до 45 градусов на солнце. Мы одуревали от такой жарищи, а рыба и подавно. Однажды только попалась хорошая щука. Но когда ее тянули, вода у берега вдруг закипела и на поверхности выгнулась спина здоровенного тайменя, который охотился за нашей добычей...

В самый солнцепек устраивали сиесту в тени прибрежных кустов. Там, правда, другая напасть - комары, мошкара и слепни.

Устье Нудыми

В XVII веке здесь стояло Верхнемайское зимовье. А сегодня мы увидели на высоком берегу живописного притока Маи отличную базу. Явно строилась под туристов и уважаемых гостей. Несколько добротных строений, включая большой дом с летней верандой. Надеемся, мы не расстроили этих добрых людей тем, что прикрутили к их лабазу мемориальную доску, посвященную памяти первопроходцев.

Вот что сообщал в своей «скаске», или, говоря современным языком, отчете об экспедиции, Нехорошка Колобов, казак москвитинского отряда:

«…Маею рекою вверх шли до волоку семь недель, а из Май реки малою речкою до прямого волоку в стружках шли шесть дён…» Нудыми и есть та самая «малая речка», по которой казаки шли «шесть дён» вверх к перевалу через хребет Джугджур, чтобы на восточном склоне по реке Улье спуститься до Ламы.

Памятная доска в честь русских первопроходцев, установленная на реке Мае. Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ

Какая нелегкая влекла их сюда? Все они в большинстве своем были люди служивые, и им вменялось искать «новые землицы», «приводить под высокую государеву руку» местное население и пополнять казну сбором ясака с туземцев, в основном пушниной. Остро на Руси стоял вопрос и с драгметаллами, которых в ту пору не хватало на чеканку денег, и землепроходцы искали загадочную Серебряную гору, о которой слышали от тунгусов. Злата-серебра москвитинцы не нашли.

Курун-Урях и Кавалькан

Золото здесь разведали только в 1937 году. В бассейне ручья Курун-Урях намыли за двадцать лет 12 тонн (в том числе и этим золотом СССР расплачивался за ленд-лизовские поставки). Тут в свое время был пункт ГУЛАГа. Людей и грузы доставляли через поселки Нелькан и Кавалькан.

Лагпункт Курун-Урях находился в 15 км от ближайшего берега Маи. Нам его увидеть не удалось. Зато подробно изучили заброшенный Кавалькан. Судя по тому, что половина изб заперта на замок, нельканцы пользуют их во время рыбалки или охоты. Отсюда до Нелькана меньше сотни километров.

Сплав был жаркий. В прямом смысле. Порой температура поднималась на солнце до +45 °С. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Нелькан

Конечная точка нашего маршрута. Добротное село на высоком правом берегу Маи, основанное еще в 1818 году. Со своим аэропортом, школой, хорошим краеведческим музеем и церковью, построенной по проекту Константина Тона. Того самого, по чьим чертежам в Москве возведены Большой Кремлевский дворец и храм Христа Спасителя.

В Нелькане проживает под 700 человек, в основном русские и эвенки. Открытые люди, готовые бесплатно устроить путникам нехитрый постой, истопить баньку, угостить строганиной и котлетами из сохатины.

Как говорится, будете в этих местах, не проплывайте мимо!

Экспедиция осуществлена при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Отдельное спасибо за финансовую поддержку Публичному акционерному обществу «Транснефть».

Благодарим за помощь в организации экспедиции нашего давнего партнера - «Рыболовецкую компанию имени Вострецова» и ее генерального директора У. С. Таштамирова.