В Доме Пашкова открылась выставка к 300-летию учреждения Российской империи

Выставка посвящена трехсотлетнему юбилею провозглашения Российской империи Фото: Алиса ТИТКО

Попасть в Дом Пашкова на Воздвиженке не так-то и просто - ныне это здание, принадлежащее Российской государственной библиотеке. Здесь можно ознакомиться с редкими историческими документами, но только если вы готовите научный материал. Еще в здание можно зайти вместе с экскурсоводом за деньги и рассмотреть из окон башни Кремля (а не снизу вверх, гуляя по окрестностям). Сейчас есть уникальная возможность зайти в Дом Пашкова, где в Румянцевском зале Отдела рукописей открылась уникальная выставка "Петр Великий: к 300-летию учреждения Российской империи".

- Выставка посвящена трехсотлетнему юбилею провозглашения Российской империи - 22 октября 1721 года. Именно тогда за нашей страной закрепился статус великой европейской державы. Провозглашение Российской империи было во время торжеств по случаю победоносного завершения Северной войны со Швецией, - говорит Дмитрий Чудинов, куратор выставки.

На выставке "Петр Великий: к 300-летию учреждения Российской империи" представлены уникальные рукописные материалы из архивных фондов и собраний Отдела рукописей. Есть Указ Правительствующего Сената о присвоении Петру титулов "Отец Отечества" и "Император Всероссийский". Представлены списки грамоты императора Максимилиана I к великому князю Московскому Василию III и писем Лжедмитрия I.

Представленные документы рассказывают о торжествах по случаю победоносного завершения Северной войны со Швецией Фото: Алиса ТИТКО

- Именно эти документы доказывают, что императорский титул применялся по отношению к русским государям задолго до Петра I, - говорит Дмитрий Чудинов.

На выставке в Румянцевском зале можно увидеть "Житие Петра Великого", посвященное юности Петра. Это вышедшая в 1736 году первая комплексная биография государя. Среди представленных документов и "Чин венчания на царство государей Ивана и Петра Алексеевичей".

- Эти документы обычно недоступны читателям? - спрашиваю.

- Их можно заказать для ознакомления, аргументировав и указав для какой работы (подготовки научного труда) они нужны, - говорит Дмитрий Чудинов.

- А какие документы самые ценные?

- Все, конечно. Я бы особо отметил "Воинский артикул", представляющий историю Северной войны. В нем есть собственноручные правки Петра I. Почерк у него, конечно, сложноватый - разобрать с ходу не получится. Еще представили автограф указа Петра генералу Боуру перед сражением под Кадиным 1708 года.

На выставке "Петр Великий: к 300-летию учреждения Российской империи" представлены уникальные материалы из архивных фондов Фото: Алиса ТИТКО

Документы семьи Петра Великого представлены молитвенником первой жены – Евдокии Лопухиной, автографами писем царевича Алексея Петровича и будущей императрицы Екатерины I.

Было много слухов о завещении Петра Великого, якобы он написал его в 1812 году и на французском языке. Впервые документ опубликовали во время вторжения Наполеона в Россию. После его активно использовали во время Крымской войны 1853-1856. Однако это фальшивка. Копия такого документа представлена на выставке.

Где: Румянцевский зал Отдела рукописей Российской государственной библиотеки, ул. Воздвиженка, 3/5, строение 1. Станция метро "Боровицкая".

Когда: ежедневно с 10.00 до 18.00, до 15 октября 2021 года.

Стоимость: бесплатно (только по читательскому билету).