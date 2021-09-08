В Доме Пашкова открылась выставка к 300-летию учреждения Российской империи

Выставка посвящена трехсотлетнему юбилею провозглашения Российской империи
Фото: Алиса ТИТКО
Попасть в Дом Пашкова на Воздвиженке не так-то и просто - ныне это здание, принадлежащее Российской государственной библиотеке. Здесь можно ознакомиться с редкими историческими документами, но только если вы готовите научный материал. Еще в здание можно зайти вместе с экскурсоводом за деньги и рассмотреть из окон башни Кремля (а не снизу вверх, гуляя по окрестностям). Сейчас есть уникальная возможность зайти в Дом Пашкова, где в Румянцевском зале Отдела рукописей открылась уникальная выставка "Петр Великий: к 300-летию учреждения Российской империи".
- Выставка посвящена трехсотлетнему юбилею провозглашения Российской империи - 22 октября 1721 года. Именно тогда за нашей страной закрепился статус великой европейской державы. Провозглашение Российской империи было во время торжеств по случаю победоносного завершения Северной войны со Швецией, - говорит Дмитрий Чудинов, куратор выставки.
На выставке "Петр Великий: к 300-летию учреждения Российской империи" представлены уникальные рукописные материалы из архивных фондов и собраний Отдела рукописей. Есть Указ Правительствующего Сената о присвоении Петру титулов "Отец Отечества" и "Император Всероссийский". Представлены списки грамоты императора Максимилиана I к великому князю Московскому Василию III и писем Лжедмитрия I.
Представленные документы рассказывают о торжествах по случаю победоносного завершения Северной войны со Швецией
Фото: Алиса ТИТКО
- Именно эти документы доказывают, что императорский титул применялся по отношению к русским государям задолго до Петра I, - говорит Дмитрий Чудинов.
На выставке в Румянцевском зале можно увидеть "Житие Петра Великого", посвященное юности Петра. Это вышедшая в 1736 году первая комплексная биография государя. Среди представленных документов и "Чин венчания на царство государей Ивана и Петра Алексеевичей".
- Эти документы обычно недоступны читателям? - спрашиваю.
- Их можно заказать для ознакомления, аргументировав и указав для какой работы (подготовки научного труда) они нужны, - говорит Дмитрий Чудинов.
- А какие документы самые ценные?
- Все, конечно. Я бы особо отметил "Воинский артикул", представляющий историю Северной войны. В нем есть собственноручные правки Петра I. Почерк у него, конечно, сложноватый - разобрать с ходу не получится. Еще представили автограф указа Петра генералу Боуру перед сражением под Кадиным 1708 года.
На выставке "Петр Великий: к 300-летию учреждения Российской империи" представлены уникальные материалы из архивных фондов
Фото: Алиса ТИТКО
Документы семьи Петра Великого представлены молитвенником первой жены – Евдокии Лопухиной, автографами писем царевича Алексея Петровича и будущей императрицы Екатерины I.
Было много слухов о завещении Петра Великого, якобы он написал его в 1812 году и на французском языке. Впервые документ опубликовали во время вторжения Наполеона в Россию. После его активно использовали во время Крымской войны 1853-1856. Однако это фальшивка. Копия такого документа представлена на выставке.
Где: Румянцевский зал Отдела рукописей Российской государственной библиотеки, ул. Воздвиженка, 3/5, строение 1. Станция метро "Боровицкая".
Когда: ежедневно с 10.00 до 18.00, до 15 октября 2021 года.
Стоимость: бесплатно (только по читательскому билету).