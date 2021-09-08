«Я нахожусь в абсолютной любви!»: Кристина Асмус заговорила о своем мужчине

Кристина Асмус призналась, что купается в любви. Фото: Инстаграм.

Недавно Кристина Асмус пожаловалась подписчикам в Инстаграме на сильное переутомление из-за напряженного графика. 33-летняя звезда посетовала, что настолько устает на съемках, что ее организм не выдерживает. Естественно, поклонники начали переживать за Кристину. Они посоветовали ей не жадничать и отказываться от предложений о работе, которые оказываются ей не по силам. В новом посте Асмус поспешила успокоить фолловеров, сообщив, что ей очень нравятся ее новые проекты. К тому же она сейчас окружена такой любовью и вниманием, что ей все кажется по плечу. Актриса рассказала, что о ней очень заботится ее любимый мужчина. Кроме того, дочь Настя тоже очень трепетно относится к маминому состоянию.

- Что для меня сейчас важно! Я нахожусь просто в абсолютной любви! – объявила Кристина в Инстаграме. - Помимо мощной заботы от дочки и любимого человека… Мне (уж не знаю за что) посланы два крутых проекта. Сейчас они идут в параллель.

Кристина рассказала о своих новых проектах. Один из них – сериал «Люся», в котором она сейчас снимается. Второй – спектакль «Леди Макбет Мценского уезда», в котором играет главную роль.

Кристина уже упоминала, что после развода с мужем, шоуменом Гариком Харламовым, в ее жизни появился новый возлюбленный.

- Да, у меня есть отношения, и не один год уже, - как-то объявила Асмус. - Но пресса ни разу не выиграла в угадайку.

О своем расставании Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в Инстаграме в июне 2020 года. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Имени своего загадочного возлюбленного Кристина не называет. Актриса только отметила, что это не ее коллеги по театру и съемочной площадке Александр Петров, Алексей Учитель, Сергей Гилёв, Иван Твердовский или Данила Чащин, с которыми ей приписывали романы. Фолловеры предполагают, что новый избранник Асмус, скорее всего, человек непубличный, и его имя все равно ничего не скажет поклонникам актрисы.

Напомним, о своем расставании Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в Инстаграме в июне 2020 года. Суд развел шоумена и звезду фильма «Текст» в октябре того же года. Супруги долго тянули с официальным расторжением брака. По словам Гарика, его останавливал ребенок. Харламов и Асмус до последнего не говорили дочке Насте, что они больше не вместе.

После расставания с Кристиной шоумен недолго грустил в одиночестве. Резидент «Камеди клаб» закрутил роман с актрисой Катериной Ковальчук, с которой он вместе снимался в сериале «Гусар». В то время Гарик еще был женат, так что они с Катериной яростно отрицали, что между ними что-то есть. Зато теперь пара может не скрываться от посторонних глаз.

Кристина не раз подчеркивала, что они с Гариком после развода наладили взаимоотношения ради совместного воспитания дочери. Впрочем, некоторые нерешенные вопросы между ними все же остались. Например, имущественные. Роскошный дом стоимостью 100 миллионов рублей, в котором сейчас живут Кристина и Настя, Гарик предпочел поделить пополам. Как признался артист, хотя он не живет в этом особняке, половина дома по документам после развода все-таки принадлежит ему.