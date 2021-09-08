Первая леди США выходит на работу

Джилл Байден, жена 46-го президента США Джо Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джилл Байден, жена 46-го президента США Джо Байдена, возвращается к преподавательской деятельности, прерванной пандемией COVID-19. По словам самой первой леди, она с трудом смогла дождаться возобновления своей работы.

– Есть вещи, которые вы просто не можете заменить, и мне не терпится вернуться в класс, – заявила Джилл Байден в разговоре с журналистами.

Из-за пандемии в течение последнего года общение супруги президента с учениками происходило лишь через компьютер, однако недавно она очно провела урок в муниципальном колледже Северной Вирджинии, где преподает английский язык с 2009 года – с тех пор, как Джо Байден занял пост вице-президента США.

На протяжении всей избирательной кампании 2020 года Джилл Байден не прекращала своей работы, перейдя на дистанционный формат после начала пандемии.

– Преподавание – это не только то, что я делаю. Это то, кем я являюсь. – считает она.

Некоторые СМИ поспешили сообщить, что Джилл Байден вписала свое имя в историю Белого дома как первая работающая жена президента. Но это не совсем так.

Например, Сара Полк исполняла обязанности секретаря своего мужа, президента США Джеймса Полка, правда, ей не платили за это зарплату. А вот Ида Маккинли деньги за свою работу получала, и пока ее муж, Уильям Маккинли управлял государством, она работала кассиром в банке.

Остальные жены американских президентов во время проживания в Белом доме не работали, предпочитая роль домохозяек и поддерживая своих высокопоставленных мужей, а также занятия общественной и благотворительной деятельностью.